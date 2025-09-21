MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 40 जिलों आज हो सकती है बारिश, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में बरसेंगे बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर तीन मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। इनमें से एक द्रोणिका मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। इसी क्रम में शनिवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक नर्मदापुरम में 24, नरसिंहपुर में 13, खरगोन में 11, शिवपुरी में 10, गुना में छह, दमोह में चार, छिंदवाड़ा में तीन, उज्जैन में दो, इंदौर, पचमढ़ी, रीवा एवं मलाजखंड में एक मिलीमीटर बारिश हुई। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, रविवार को भी भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। शेष क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार से बारिश की गतिविधियों में और तेजी भी आ सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में उत्तरी अंडमान सागर एवं उससे लगे म्यांमार तट पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इसके सोमवार तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में पहुंचने की संभावना है। इन 40 जिलों में बारिश के आसार मध्य प्रदेश के 40 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में आज बारिश के आसार हैं।