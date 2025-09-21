मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 40 जिलों आज हो सकती है बारिश, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में बरसेंगे बादल

    Rain in MP: मध्य प्रदेश के 40 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में मध्यम बारिश की संभावना है। प्रदेश के ऊपर से एक द्रोणिका गुज रही है। इसी के चलते कई जिलों में बारिश हो रही है। सोमवार से एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 07:47:53 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 07:55:27 AM (IST)
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 40 जिलों आज हो सकती है बारिश, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में बरसेंगे बादल
    मध्य प्रदेश में एक बार फिर शुरू होगा तेज बारिश का सिलसिला। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग में बारिश की संभावना।
    2. सोमवार से बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर से तेजी आने की संभावना है।
    3. नरसिंहपुर, खरगोन, शिवपुरी, गुना, दमोह, छिंदवाड़ा, उज्जैन और इंदौर में हुई बारिश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर तीन मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। इनमें से एक द्रोणिका मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। इसी क्रम में शनिवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक नर्मदापुरम में 24, नरसिंहपुर में 13, खरगोन में 11, शिवपुरी में 10, गुना में छह, दमोह में चार, छिंदवाड़ा में तीन, उज्जैन में दो, इंदौर, पचमढ़ी, रीवा एवं मलाजखंड में एक मिलीमीटर बारिश हुई। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया।

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, रविवार को भी भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। शेष क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार से बारिश की गतिविधियों में और तेजी भी आ सकती है।

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में उत्तरी अंडमान सागर एवं उससे लगे म्यांमार तट पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इसके सोमवार तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में पहुंचने की संभावना है।

    naidunia_image

    इन 40 जिलों में बारिश के आसार

    मध्य प्रदेश के 40 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में आज बारिश के आसार हैं।

    naidunia_image

    अगल-अलग वेदर सिस्टम की वजह से हो रही बारिश

    उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उससे लगे बिहार पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर एक द्रोणिका मध्य प्रदेश से होते हुए विदर्भ तक बनी हुई है। 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है।

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। अंडमान में हवा के ऊपरी भाग में बने चक्रवात के आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से सोमवार से बारिश की गतिविधियों में और भी तेजी आने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.