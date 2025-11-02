MP Weather Update: इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश के इन इलाकों में आज होगी झमाझम बारिश, IMD Alert जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है। वातावरण में नमी घटने के बाद अब बादल छंटने लगे हैं, जिससे दिन का तापमान बढ़ा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है और इसके चलते रात का तापमान तीन से चार डिग्री तक नीचे जा सकता है।

शनिवार को नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस खंडवा में रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार और सोमवार को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।