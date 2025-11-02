मेरी खबरें
    MP Weather Update: इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश के इन इलाकों में आज होगी झमाझम बारिश, IMD Alert जारी

    मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है। वातावरण में नमी घटने के बाद अब बादल छंटने लगे हैं, जिससे दिन का तापमान बढ़ा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है।

    By Anand dubey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 06:30:00 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 06:30:00 AM (IST)
    MP Weather Update: इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश के इन इलाकों में आज होगी झमाझम बारिश, IMD Alert जारी
    प्रदेश के इन इलाकों में आज होगी झमाझम बारिश

    1. मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है
    2. वातावरण में नमी घटने के बाद अब बादल छंटने लगे हैं
    3. आज से कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है। वातावरण में नमी घटने के बाद अब बादल छंटने लगे हैं, जिससे दिन का तापमान बढ़ा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है और इसके चलते रात का तापमान तीन से चार डिग्री तक नीचे जा सकता है।

    शनिवार को नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस खंडवा में रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार और सोमवार को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।


    मौसम विभाग का क्या कहना

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र फिलहाल पश्चिम बंगाल और उससे लगे गांगेय क्षेत्र पर बना हुआ है, जो उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में जाकर कमजोर पड़ सकता है। वहीं, गहरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पूर्व अरब सागर पर सक्रिय है, जो दक्षिण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों की ओर बढ़ सकता है।

    उत्तरी अंडमान सागर में भी हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात सक्रिय है, जो रविवार तक पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। इसके साथ ही तीन दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होगा।

    मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं

    मौसम विज्ञानी पी.के. रायकवार ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोई प्रमुख मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, लेकिन वातावरण से नमी कम होने के कारण बादल छंट रहे हैं। इससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के अनुसार, अरब सागर में बने कम दबाव क्षेत्र से कुछ नमी आ रही है, जिसके कारण इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना बनी हुई है।

