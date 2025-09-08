मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 17 जिलों में आज हो सकती है बारिश, अब धीरे-धीरे छंटने लगेंगे बादल

    Rain in MP: मध्य प्रदेश में आज 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि शेष क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। अवदाब का क्षेत्र गुजरात और उससे लगे दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान पर मौजूद है, जो दो दिन में पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 07:48:12 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 09:01:45 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में अब धीरे-धीरे कम होने लगेगा बारिश का दौर। फाइल फोटो

    1. जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों में बारिश की संभावना।
    2. मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर चार वेदर सिस्टम एक्टिव हैं।
    3. पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश, बाकी इलाकों में हल्की बारिश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर चार मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि अब बादल धीरे-धीरे छंटने लगेंगे। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है।

    शेष क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। रविवार को सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक मलाजखंड में पांच, जबलपुर में तीन, रतलाम में दो, पचमढ़ी, टीकमगढ़ एवं उमरिया में एक मिलीमीटर बारिश हुई।

    मध्य प्रदेश के 17 जिलों जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में आज बारिश हो सकती है।

    ऐसा है मौसम का हाल

    मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, वर्तमान में उत्तरी गुजरात और उससे लगे दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान पर अवदाब का क्षेत्र मौजूद है। दो दिन में इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून द्रोणिका गुजरात में बने अवदाब के क्षेत्र से श्योपुर, गुना, दमोह, माना, गोपालपुर से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है।

    पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश

    एक अन्य द्रोणिका गुजरात में बने अवदाब के क्षेत्र पर बने चक्रवात से लेकर मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक जा रही है। दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अवदाब का क्षेत्र काफी दूर रहने के कारण फिलहाल मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि वातावरण में नमी रहने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। शेष क्षेत्रों में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

