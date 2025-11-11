MP Weather Update: इंदौर, भोपाल और राजगढ़ में आज से चल सकती है तीव्र शीतलहर, दो दिनों में और बढ़ेगी ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में उत्तर-पश्चिम से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण ठंड का दौर जारी है। सोमवार को दिन के साथ रात में भी तापमान का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। इस दौरान सुबह 8:30 बजे तक भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शहडोल में शीतलहर चली। इंदौर का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस और भोपाल का 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जबलपुर और ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 10.2 और 10.5 डिग्री रहा।

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही ठंडी हवाओं का असर मंगलवार से और बढ़ेगा। शाजापुर, सीहोर, बैतूल, छतरपुर, पन्ना और रीवा-सतना आदि जिलों में भी शीतलहर चलने की आशंका है। आज भोपाल, राजगढ़ और इंदौर में तीव्र शीतलहर चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल ग्वालियर संभाग में तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि इस दिशा से अभी उत्तर की बर्फीली हवाएं नहीं पहुंची हैं।