मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आज झमाझम बारिश के आसार, इंदौर, भोपाल संभाग भी हैं इसमें शामिल

    Heavy Rain in MP: मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के 16 जिलों में आज झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से रुक-रुककर मध्यम स्तर की बारिश शुरू होने के आसार है। बादल बरसने का यह सिलसिला अगेल तीन-चार दिनों तक रह सकता है। उधर कुछ इलाकों में मौसम साफ हो गया है तो कहीं बादल छाए हुए हैं।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 07:40:48 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 07:49:58 AM (IST)
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 16 जिलों में आज झमाझम बारिश के आसार, इंदौर, भोपाल संभाग भी हैं इसमें शामिल
    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बनी अलग-अलग मौसम प्रणालियों की वजह से तेज बारिश होने के आसार हैं। फाइल फोटो

    HighLights

    1. पचमढ़ी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुर में हुई बारिश।
    2. अलग-अलग वेदर सिस्टम से प्रदेश में होगी झमाझम बारिश।
    3. अगले तीन से चार दिनों तक जारी रह सकता है बारिश का दौर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश और उससे लगे ओडिशा के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश के सिवनी से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन मौसम प्रणालियों के कारण मध्य प्रदेश में रविवार से रुक-रुककर मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं।

    विशेषकर भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर एवं इंदौर संभाग के जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। उधर शनिवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक पचमढ़ी में 10, मंडला में पांच, सिवनी में दो, छिंदवाड़ा में एक, नर्मदापुरम में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट एवं दक्षिणी ओडिशा के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।

    मध्य प्रदेश के 16 जिलों भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में आज तेज बारिश हो सकती है।

    naidunia_image

    यहां बना हुआ है चक्रवात

    मानसून द्रोणिका श्री गंगानगर, रोहतक, सिवनी, राजनांदगांव से कम दबाव के क्षेत्र तक बनी हुई है। दक्षिण-पश्चिमी बिहार और उससे लगे झारखंड पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। एक द्रोणिका कम दबाव के क्षेत्र से लेकर दक्षिणी महाराष्ट्र तक बनी हुई है, जो छत्तीसगढ़ और विदर्भ से होकर जा रही है।

    उत्तर-पूर्वी राजस्थान पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से रविवार से प्रदेश में कई जिलों में बारिश को सिलसिला शुरू होने की संभावना है।

    कम दबाव के क्षेत्र के सोमवार तक छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ने के भी आसार हैं। इस वजह से बारिश का सिलसिला तीन-चार दिनों तक बना रह सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.