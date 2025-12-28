MP में दैवेभो-स्थायीकर्मी और अंशकालीन पद खत्म करने का विरोध, कर्मचारियों ने दी काम बंद करने की धमकी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी (दैवेभो), स्थायी कर्मी और अंशकालीन कर्मचारियों की श्रेणी समाप्त करने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारियों ने रविवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारी संघ ने पद समाप्त करने से पहले कर्मचारियों को नियमित करने और अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन व आयुष्मान सुविधा का लाभ दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि सरकार ने 15 दिन में आदेश वापस नहीं लिया तो काम बंद हड़ताल करेंगे।