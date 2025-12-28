मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में दैवेभो-स्थायीकर्मी और अंशकालीन पद खत्म करने का विरोध, कर्मचारियों ने दी काम बंद करने की धमकी

    MP News: प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी (दैवेभो), स्थायी कर्मी और अंशकालीन कर्मचारियों की श्रेणी समाप्त करने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारियों ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 08:19:55 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 08:19:55 PM (IST)
    MP में दैवेभो-स्थायीकर्मी और अंशकालीन पद खत्म करने का विरोध, कर्मचारियों ने दी काम बंद करने की धमकी
    MP में दैवेभो-स्थायीकर्मी और अंशकालीन पद खत्म करने का विरोध (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी (दैवेभो), स्थायी कर्मी और अंशकालीन कर्मचारियों की श्रेणी समाप्त करने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारियों ने रविवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारी संघ ने पद समाप्त करने से पहले कर्मचारियों को नियमित करने और अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन व आयुष्मान सुविधा का लाभ दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि सरकार ने 15 दिन में आदेश वापस नहीं लिया तो काम बंद हड़ताल करेंगे।

    कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार, वित्त विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को आदेश जारी करके दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मी और अंशकालीन कर्मचारी के तीन लाख पद सांख्येतर घोषित कर दिए। यानी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होते ही पद समाप्त हो जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी नियमित नहीं हो पाएंगे और न ही वे न्यायालय का दरवाजा खटखटा पाएंगे।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.