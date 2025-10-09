MPESB Exam: आठ साल बाद होने जा रही है सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की भर्ती, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने गृह विभाग के अंतर्गत होने वाली भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के कुल 500 पदों पर भर्ती निकाली है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा आठ साल बाद हो रही है। सब इंस्पेक्टर के लिए सभी श्रेणियों में कुल 472 पदों के लिए परीक्षा होगी, जबकि सूबेदार के 28 पद हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी को आवेदन करने में अपनी प्राथमिकता इन पद-संवर्गों के लिए देनी होगी। इनमें सूबेदार, उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल), उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी जिला पुलिस बल) शामिल हैं।

परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी परीक्षा नौ जनवरी 2026 से शुरू होगी, जिनके पास मप्र का डोमिसाइल नहीं है, वे जनरल पदों पर आवेदन कर सकते हैं, उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि दो घंटे की होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसके अंक अंतिम चयन में नहीं जुड़ेंगे। इसमें भाषा, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर आदि विषय होंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार होंगे।

मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी मुख्य परीक्षा दो सत्रों में होगी। प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएगे। गलत उतर पर निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार होंगे, जो 100 अंकों का होगा। दो से अधिक बच्चे वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे अगर किसी अभ्यर्थी के दो से अधिक बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगर एक बच्चा जीवित है और बाद में जुड़वा बच्चे भी होते हैं, तो उसे आयोग्य नहीं माना जाएगा। उप निरीक्षक और सूबेदार के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आयु सीमा को लेकर नियम तय किए मध्य प्रदेश के अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष की उम्र 33 साल होनी चाहिए। दूसरे प्रदेशों के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 33 वर्ष तय की गई है। वहीं, मध्य प्रदेश में सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों की आयु सीमा 38 वर्ष होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के महिला व पुरुष उम्मीदवारों के लिए तथा शासकीय निगम, मंडल और स्वशासी संस्थानों में काम करने वाले एवं नगर सैनिक उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 38 साल तय की गई है।