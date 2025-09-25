मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MPESB Result 2025: माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 9882 पदों पर होनी है भर्ती

    MPESB Result 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अप्रैल में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 06:19:43 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 06:21:57 PM (IST)
    MPESB Result 2025: माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 9882 पदों पर होनी है भर्ती
    MPESB Result 2025 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट जारी

    HighLights

    1. MPESB का माध्यमिक-प्राथमिक शिक्षक परीक्षा रिजल्ट जारी
    2. अप्रैल में 11 शहरों में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी
    3. यह परीक्षा कुल 9882 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी

    MPESB Result 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अप्रैल में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग व जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में 9882 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।

    कब हुई थी परीक्षा?

    एमपीईएसबी की ओर से एमपीटीईटी 2025 परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश के 11 शहरों में 24 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2025 के बीच किया गया था। इन शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन का नाम शामिल है। यह परीक्षा कुल 9882 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में कुल 160360 उम्मीदवार शामिल हुए थे।

    खबर अपडेट की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.