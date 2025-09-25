MPESB Result 2025: माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 9882 पदों पर होनी है भर्ती

MPESB Result 2025 : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अप्रैल में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग व जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में 9882 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।

कब हुई थी परीक्षा?

एमपीईएसबी की ओर से एमपीटीईटी 2025 परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश के 11 शहरों में 24 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2025 के बीच किया गया था। इन शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन का नाम शामिल है। यह परीक्षा कुल 9882 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में कुल 160360 उम्मीदवार शामिल हुए थे।