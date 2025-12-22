मेरी खबरें
    क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों को लेकर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास ...और पढ़ें

    By Sushil PandeyEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 10:08:41 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 10:12:19 PM (IST)
    पंचमढ़ी से कान्हा तक हाउसफुल... क्रिसमस-नए साल पर मध्य प्रदेश बना पर्यटकों की पहली पसंद, 95% होटल बुक
    न्यू ईयर पर MP के पर्यटन स्थलों में रिकॉर्ड भीड़ (Phtoto: MPSTDC)

    HighLights

    1. 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक 95% बुकिंग
    2. पंचमढ़ी, कान्हा, मढ़ई में नो रूम स्थिति
    3. वन्यजीव स्थलों की सबसे अधिक मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोग छुट्टियों पर जाना पसंद कर रह हैं। यही वजह कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MPSTDC) द्वारा संचालित राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर स्थित होटल और रिसॉर्ट 24 दिसंबर 2025 से दो जनवरी 2026 तक 95 फीसदी बुक हो चुके हैं। राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, तीर्थ स्थलों और अन्य प्राकृतिक पर्यटन स्थलों विशेष रूप से पचमढ़ी में नव वर्ष मनाने के लिए पहले से ही बुकिंग करा ली है।

    naidunia_image

    मप्र में MPSTDC के 67 होटल और आवासीय रिसार्ट में कुल कमरों की संख्या लगभग 14,07 है, जिनमें से करीब एक हजार की बुकिंग हो चुकी है। मढ़ई, ओंकरेश्वर, परसिली, मांडू, भेड़ाघाट, कान्हा, पन्ना और तवा में निगम की इकाईयों में अब नो रूम की स्थिति है।


    निगम पंचमढ़ी में 12 यूनिट संचालित करता है, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 210 कमरे हैं। इनमें से अधिकांश क्रिसमस से नए साल तक बुक हैं। निगम द्वारा संचालित व्हाइट टाइगर फारेस्ट लाज, बांधवगढ़ में तीन अलग-अलग श्रेणियों के लगभग 38 कमरे हैं, जो नए साल से पहले ही लगभग पूरी तरह से बुक हो चुके हैं।

    MPSTDC की कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में तीन यूनिट हैं, जिनमें लगभग 55 कमरे हैं। 24 दिसंबर से दो जनवरी की अवधि में कुछ ही कमरे उपलब्ध हैं। इसी तरह मढ़ई स्थित बाइसन रिसार्ट में लगभग 12 डीलक्स कॉटेज भी इन तारीखों पर फुल हैं।

    वहीं पेंच राष्ट्रीय उद्यान के 35 कमरे भी पूरी तरह से बुक हैं। उज्जैन में MPSTDC की चार यूनिटों में मौजूद 126 कमरों में से लगभग सौ कमरे बुक हो चुके हैं। यही हाल चंदेरी, ओरछा और जबलपुर में स्थित इकाईयों का है। सौ फीसदी बुकिंग की उम्मीद पर्यटन निगम के जनसंपर्क अधिकारी विकास खरे ने बताया कि उक्त आंकड़े 20 दिसंबर की स्थित में हैं।

    हमें विश्वास है कि शेष कमरे भी 25 दिसंबर तक बुक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार भी पर्यटकों ने सबसे ज्यादा रुचि वन्यजीव स्थलों में दिखाई है। दूसरे स्थान पर धार्मिक स्थल हैं और इसके बाद प्राकृतिक स्थलों की ओर पर्यटकों का रुझान है।

    बुकिंग की स्थिति एक नजर में

    -मढ़ई, ओंकरेश्वर, परसिली, मांडू, भेड़ाघाट, कान्हा, पन्ना और तवा में निगम की इकाइयों में अब नो रूम की स्थिति है।

    -पंचमढ़ी में 12 यूनिट में लगभग 210 कमरे संचालित हैं, जिनमें से अधिकांश क्रिसमस से नए साल तक बुक हैं।

    -व्हाइट टाइगर फारेस्ट लाज, बांधवगढ़ में 38 कमरे लगभग पूरी तरह से बुक हो चुके हैं।

    -कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 55 कमरे हैं, जिनमें से कुछ ही कमरे उपलब्ध हैं।

    -उज्जैन में एमपीएसटीडीसी की चार यूनिटों में मौजूद 126 कमरों में से लगभग सौ कमरे बुक हो चुके हैं।

