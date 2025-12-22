पंचमढ़ी से कान्हा तक हाउसफुल... क्रिसमस-नए साल पर मध्य प्रदेश बना पर्यटकों की पहली पसंद, 95% होटल बुक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोग छुट्टियों पर जाना पसंद कर रह हैं। यही वजह कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MPSTDC) द्वारा संचालित राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर स्थित होटल और रिसॉर्ट 24 दिसंबर 2025 से दो जनवरी 2026 तक 95 फीसदी बुक हो चुके हैं। राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, तीर्थ स्थलों और अन्य प्राकृतिक पर्यटन स्थलों विशेष रूप से पचमढ़ी में नव वर्ष मनाने के लिए पहले से ही बुकिंग करा ली है।

मप्र में MPSTDC के 67 होटल और आवासीय रिसार्ट में कुल कमरों की संख्या लगभग 14,07 है, जिनमें से करीब एक हजार की बुकिंग हो चुकी है। मढ़ई, ओंकरेश्वर, परसिली, मांडू, भेड़ाघाट, कान्हा, पन्ना और तवा में निगम की इकाईयों में अब नो रूम की स्थिति है।

निगम पंचमढ़ी में 12 यूनिट संचालित करता है, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 210 कमरे हैं। इनमें से अधिकांश क्रिसमस से नए साल तक बुक हैं। निगम द्वारा संचालित व्हाइट टाइगर फारेस्ट लाज, बांधवगढ़ में तीन अलग-अलग श्रेणियों के लगभग 38 कमरे हैं, जो नए साल से पहले ही लगभग पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। MPSTDC की कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में तीन यूनिट हैं, जिनमें लगभग 55 कमरे हैं। 24 दिसंबर से दो जनवरी की अवधि में कुछ ही कमरे उपलब्ध हैं। इसी तरह मढ़ई स्थित बाइसन रिसार्ट में लगभग 12 डीलक्स कॉटेज भी इन तारीखों पर फुल हैं।