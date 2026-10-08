एमपी के 14,375 लोगों को मिलेगा रोजगार! मुंबई में मिले 90 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट- 2027 (जीआइएस) से पहले राज्य सरकार अलग-अलग राज्यों के साथ ही विदेश से निवेश लाने का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में गुरुवार को मुंबई में आयोजित रोड शो में मध्य प्रदेश को 90 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की वन-टू-वन बैठकों में अनेक निवेशकों के साथ चर्चा हुई।

आरपीजी समूह, वेलस्पन एंटरप्राइजेज, आईनाक्स एयर प्रोडक्ट्स और भिलोसा इंडस्ट्रीज जैसी कई बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की घोषणा की है। इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में 14,375 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। डॉ. मोहन यादव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि निवेशकों के साथ विभिन्न सेक्टर में व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुंबई और महाराष्ट्र वैश्विक दृष्टि से सक्षम निवेशकों का गढ़ है, वहीं मध्य प्रदेश संभावनाओं का गढ़ है। मध्य प्रदेश में ढाई साल की सरकार में जीआइएस और उसके बाद के प्रयासों से अब तक 34 लाख करोड़ के एमओयू हुए।