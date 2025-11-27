हिजाब पहनकर बुलेट चलाने वाली मुस्लिम महिला वायरल, अब मिल रही धमकियां, बोली- कट्टरपंथियों ने जीना हराम कर दिया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी एक महिला का रुझान सोशल मीडिया के प्रति इतना बढ़ा कि अनपढ़ होने के बावजूद उसकी बनाईं रील्स इंस्टाग्राम पर छा गईं। हिजाब पहनकर फर्राटे से बुलेट चलाना हो या फिर जिम में व्यायाम करना, महिला के वीडियो हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचे और फैंस की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इन रील्स को हिंदू समाज के लोगों की सराहना मिलना शुरू हुई तो यह मुस्लिम महिला कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बन गई।

इसके बाद जब भी महिला वीडियोज पोस्ट करती तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग उस पर भद्दे कमेंट्स करते। इतना ही नहीं उसके ससुराल और मायके वाले भी जान के दुश्मन बन गए। भाईचारे और सद्भाव को लेकर लगातार मुखर रही यह महिला अपनी जान सलामती की गुहार लेकर गुरुवार से पुलिस कमिश्नर से मिली। जब उससे बात करने का प्रयास किया तो उसकी पीड़ा आंखों से छलक आई।

इंस्टाग्राम पर हैं 30 हजार फॉलोवर मूलत: विदिशा जिले के लटेरी की रहने वाली यासमीन खान उर्फ उम्मेहानी को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिली। 2013 में उसकी शादी भोपाल में हुई थी। वह पति और तीन बच्चियों के साथ बुधवारा क्षेत्र में रहती है। पहले दहेज को लेकर ससुराल से प्रताड़ना और फिर सहानुभूति की बजाए मायके वालों का भी मुंह मोड़ लेना। कम ही उम्र में यासमीन को दुनिया के रंग दिख चुके थे। सोशल मीडिया के उदय के साथ ही उसने भी बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी को जीना चुना। वह अपने पति की बुलेट से बाइक चलाना सीख चुकी थी। हिजाब पहनकर बाइक राइडिंग के वीडियो वह टिक-टॉक पर पोस्ट करती थी। धीरे-धीरे वीडियो वायरल होने लगे तो बाद में वह इंस्टाग्राम पर सक्रिय हो गई। कुछ ही समय में उसके फॉलोवर 30 हजार तक पहुंच गए। वह बाइक राइडिंग के अलावा जिम में व्यायाम और कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी अक्सर साझा करती है।