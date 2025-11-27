मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    हिजाब पहनकर बुलेट चलाने वाली मुस्लिम महिला वायरल, अब मिल रही धमकियां, बोली- कट्टरपंथियों ने जीना हराम कर दिया

    Bhopal News: हिजाब पहनकर फर्राटे से बुलेट चलाना हो या फिर जिम में व्यायाम करना, इस मुस्लिम महिला के वीडियो हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचे और फैंस की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इन रील्स को हिंदू समाज के लोगों की सराहना मिलना शुरू हुई तो यह मुस्लिम महिला कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बन गई।

    By prashant vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 07:31:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 07:38:13 PM (IST)
    हिजाब पहनकर बुलेट चलाने वाली मुस्लिम महिला वायरल, अब मिल रही धमकियां, बोली- कट्टरपंथियों ने जीना हराम कर दिया
    पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची यासमीन खान

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी एक महिला का रुझान सोशल मीडिया के प्रति इतना बढ़ा कि अनपढ़ होने के बावजूद उसकी बनाईं रील्स इंस्टाग्राम पर छा गईं। हिजाब पहनकर फर्राटे से बुलेट चलाना हो या फिर जिम में व्यायाम करना, महिला के वीडियो हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचे और फैंस की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इन रील्स को हिंदू समाज के लोगों की सराहना मिलना शुरू हुई तो यह मुस्लिम महिला कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बन गई।

    इसके बाद जब भी महिला वीडियोज पोस्ट करती तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग उस पर भद्दे कमेंट्स करते। इतना ही नहीं उसके ससुराल और मायके वाले भी जान के दुश्मन बन गए। भाईचारे और सद्भाव को लेकर लगातार मुखर रही यह महिला अपनी जान सलामती की गुहार लेकर गुरुवार से पुलिस कमिश्नर से मिली। जब उससे बात करने का प्रयास किया तो उसकी पीड़ा आंखों से छलक आई।


    इंस्टाग्राम पर हैं 30 हजार फॉलोवर

    मूलत: विदिशा जिले के लटेरी की रहने वाली यासमीन खान उर्फ उम्मेहानी को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिली। 2013 में उसकी शादी भोपाल में हुई थी। वह पति और तीन बच्चियों के साथ बुधवारा क्षेत्र में रहती है। पहले दहेज को लेकर ससुराल से प्रताड़ना और फिर सहानुभूति की बजाए मायके वालों का भी मुंह मोड़ लेना। कम ही उम्र में यासमीन को दुनिया के रंग दिख चुके थे। सोशल मीडिया के उदय के साथ ही उसने भी बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी को जीना चुना। वह अपने पति की बुलेट से बाइक चलाना सीख चुकी थी।

    हिजाब पहनकर बाइक राइडिंग के वीडियो

    वह टिक-टॉक पर पोस्ट करती थी। धीरे-धीरे वीडियो वायरल होने लगे तो बाद में वह इंस्टाग्राम पर सक्रिय हो गई। कुछ ही समय में उसके फॉलोवर 30 हजार तक पहुंच गए। वह बाइक राइडिंग के अलावा जिम में व्यायाम और कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी अक्सर साझा करती है।

    कट्टरपंथियों ने पुलिस को भी दी चुनौती

    यासमीन उर्फ उम्मेहिना ने बताया कि बाइक राइडिंग और जिम के वीडियोज को लेकर मुस्लिम समाज का एक धड़ा और यहां तक की कुछ रिश्तेदार तो लगातार उसका विरोध करते रहे। लेकिन कमेंट सेक्शन में उसे हिंदू समाज के लोगों से मिलने वाली सराहना को लेकर भाईचारे का वीडियो पोस्ट किया तो कट्टरपंथियों ने उसका जीना हराम कर दिया। वे लगातार उसे इंस्टाग्राम पर धमकी दे रहे हैं। साथ ही उसे जान से मारने के मैसेज भी मिल रहे हैं। एक कट्टरपंथी ने तो धमकी देते हुए बोला कि जल्द ही तुम्हारा मर्डर होगा और ऐसा करने पर कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.