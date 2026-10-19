भोपाल में अजब-गजब हादसा! महिला के पैर में धंसी गोली, पर हुआ ही नहीं दर्द का अहसास; जानिए फिर क्या हुआ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीला जमालपुरा इलाके में घर के बाहर टहल रही एक महिला के पैर में गोली लग गई। हैरानी की बात यह है कि महिला को शुरुआत में इसका अहसास तक नहीं हुआ। दर्द बढ़ने और पैर से खून निकलने पर वह निजी अस्पताल पहुंची, जहां जांच में पैर के भीतर गोली फंसी होने का पता चला। सोमवार को आपरेशन कर गोली निकाल दी गई।

करीब 15 साल पहले पति से हो चुका है तलाक टीला जमालपुरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय के अनुसार कबीटपुरा टावर के पास रहने वाली सायरा खान (43) मार्केटिंग का काम करती हैं। करीब 15 साल पहले उनका पति से तलाक हो चुका है।