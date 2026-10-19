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भोपाल में अजब-गजब हादसा! महिला के पैर में धंसी गोली, पर हुआ ही नहीं दर्द का अहसास; जानिए फिर क्या हुआ

भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में घर के बाहर टहल रही एक महिला के पैर में गोली लग गई। हैरानी की बात यह है कि महिला को शुरुआत में इसका अहसास तक नहीं हुआ।

By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 10:52:59 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 10:52:59 PM (IST)
भोपाल में अजब-गजब हादसा! महिला के पैर में धंसी गोली, पर हुआ ही नहीं दर्द का अहसास; जानिए फिर क्या हुआ
घर के बाहर टहल रही 43 वर्षीय महिला के पैर में लगी गोली

HighLights

  1. घर के बाहर टहल रही 43 वर्षीय महिला के पैर में लगी गोली
  2. शुरुआत में नहीं हुआ अहसास, दर्द बढ़ने पर अस्पताल पहुंची
  3. चिरायु अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, अज्ञात पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीला जमालपुरा इलाके में घर के बाहर टहल रही एक महिला के पैर में गोली लग गई। हैरानी की बात यह है कि महिला को शुरुआत में इसका अहसास तक नहीं हुआ। दर्द बढ़ने और पैर से खून निकलने पर वह निजी अस्पताल पहुंची, जहां जांच में पैर के भीतर गोली फंसी होने का पता चला। सोमवार को आपरेशन कर गोली निकाल दी गई।

करीब 15 साल पहले पति से हो चुका है तलाक

टीला जमालपुरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय के अनुसार कबीटपुरा टावर के पास रहने वाली सायरा खान (43) मार्केटिंग का काम करती हैं। करीब 15 साल पहले उनका पति से तलाक हो चुका है।


रविवार शाम करीब सात बजे वह हैदर अपार्टमेंट के पीछे वाली गली में घर के बाहर टहल रही थीं। कुछ देर बाद घर लौटने पर पैर में दर्द हुआ। देखने पर खून निकलता मिला, जिसके बाद वह अस्पताल पहुंचीं। डाक्टरों ने जांच में गोली लगने की पुष्टि की।

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गोली किसने चलाई, पता नहीं: चिरायु अस्पताल में हुआ ऑपरेशन

अस्पताल प्रबंधन ने रात करीब 12 बजे पुलिस को सूचना दी। बयान में सायरा ने किसी से विवाद या रंजिश होने से इनकार किया और किसी पर संदेह नहीं जताया। उन्हें यह भी पता नहीं है कि गोली किस दिशा से आई। सोमवार को चिरायु अस्पताल में आपरेशन कर गोली निकाल दी गई। शुरुआती आशंका है कि फायरिंग पिस्टल से हुई। पुलिस घटनास्थल के आसपास जांच कर रही है।