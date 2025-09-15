मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के अलीराजपुर जिले का बदला नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानें क्या है नया नाम

    MP News: राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने समय-समय पर प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इसकी अनुशंसा की। लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 21 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव पर सहमति देते हुए अनापत्ति पत्र (NOC) जारी कर दिया। मंत्रालय की सहमति मिलते ही राज्य सरकार ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 07:47:16 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 07:47:16 PM (IST)
    MP के अलीराजपुर जिले का बदला नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानें क्या है नया नाम
    MP के अलीराजपुर जिले का बदला नाम।

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का बदला नाम
    2. सरकार ने नाम में बदलाव का निर्णय लिया
    3. राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला अब आधिकारिक रूप से आलीराजपुर कहलाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्ति पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार ने जिले के नाम में बदलाव का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यानी अब से सरकार के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में जिले का नाम आलीराजपुर ही दर्ज होगा।

    नाम बदलने की शुरुआत 2012 में हुई थी

    जिले के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया कोई हालिया कदम नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। उस समय तत्कालीन प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यूनिवर्सल सृजन जनसेवा संस्था द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अलीराजपुर का नाम बदलकर आलीराजपुर करने की मांग रखी गई थी। संस्था का तर्क था कि “आलीराजपुर” नाम जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ अधिक मेल खाता है।

    ज्ञापन पर विचार करने के बाद समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया और शासन को भेज दिया। इस तरह से अलीराजपुर से आलीराजपुर नामकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई।

    केंद्र से मिली मंजूरी

    राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने समय-समय पर प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इसकी अनुशंसा की। लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 21 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव पर सहमति देते हुए अनापत्ति पत्र (NOC) जारी कर दिया। मंत्रालय की सहमति मिलते ही राज्य सरकार ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी और जिले के नाम में बदलाव का निर्णय लागू हो गया।

    यह भी पढ़ें- MP के इस जिले ने की 45 कॉलोनियां अवैध घोषित, कही आपकी भी कॉलोनी तो नहीं शामिल

    अब सभी दस्तावेजों में नया नाम

    अधिसूचना लागू होने के साथ ही अब सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, राजपत्र, मानचित्र और अन्य आधिकारिक अभिलेखों में जिले का नाम आलीराजपुर ही लिखा और बोला जाएगा। इस परिवर्तन के बाद जिले की पहचान नए नाम से होगी, जिससे स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.