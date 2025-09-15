MP के अलीराजपुर जिले का बदला नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानें क्या है नया नाम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला अब आधिकारिक रूप से आलीराजपुर कहलाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्ति पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार ने जिले के नाम में बदलाव का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यानी अब से सरकार के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में जिले का नाम आलीराजपुर ही दर्ज होगा।

नाम बदलने की शुरुआत 2012 में हुई थी जिले के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया कोई हालिया कदम नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। उस समय तत्कालीन प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यूनिवर्सल सृजन जनसेवा संस्था द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अलीराजपुर का नाम बदलकर आलीराजपुर करने की मांग रखी गई थी। संस्था का तर्क था कि “आलीराजपुर” नाम जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ अधिक मेल खाता है।