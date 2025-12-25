मेरी खबरें
    ट्रेन में 15 दिन का बच्चा छोड़कर महिला फरार, बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भाग निकली

    MP News: नर्मदा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक युवती को अज्ञात महिला 15 दिन का नवजात (बालक) सौंपकर फरार हो गई। वह महिला काफी देर तक नहीं लौटी तो वह रानी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 03:10:08 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 03:10:08 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नर्मदा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक युवती को अज्ञात महिला 15 दिन का नवजात (बालक) सौंपकर फरार हो गई। वह महिला काफी देर तक नहीं लौटी तो वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरी और बच्चे को लेकर कोलार थाने पहुंची है। वहां पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। कोलार पुलिस बच्चे की मां की तलाश कर रही है।

    जानकारी के अनुसार कांति पनिका मूलत: अनूपपुर की रहने वाली हैं। वह भोपाल के एक होटल में काम करती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर वह होशंगाबाद से भोपाल आने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई। दोपहर करीब चार बजे करीब तीस साल की एक महिला उनके पास पहुंची और नवजात बच्चा सौंपते हुए कहा कि मैं अभी बाथरूम से आ रही हूं। काफी देर तक महिला नहीं लौटी। कांति ने कोच में उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरी और बच्चे को लेकर होटल पहुंची।


    होटल के स्टाफ को उसने घटनाक्रम बताया। होटल स्टाफ उसे लेकर कोलार थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में ले लिया है। पुलिस का अनुमान है कि संभवत: अज्ञात महिला ने किसी उद्देश्य से जानबूझकर बच्चा छोड़ा है। पुलिस बच्चे की मां का सुराग लगाने रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है।

    बच्चा चोरी का संदेह, पुलिस कर रही जांच थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि बच्चा सौंपने वाली महिला की उम्र करीब 30 साल के आसपास है। वह हरे रंग की साड़ी पहने हुई थी। अनुमान है कि उसने या तो बच्चा चुराया है और बच्चे को लेकर ट्रेन से उतरने का साहस नहीं दिखा सकी। लिहाजा उसने बच्चा युवती को सौंप दिया। पुलिस नर्मदा एक्सप्रेस के रुकने वाली सभी स्टेशन पर जीआरपी को सूचना देकर हरे रंग की साड़ी वाली महिला के बारे में जानकारी जुटा रही है।

