ट्रेन में 15 दिन का बच्चा छोड़कर महिला फरार, बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भाग निकली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नर्मदा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक युवती को अज्ञात महिला 15 दिन का नवजात (बालक) सौंपकर फरार हो गई। वह महिला काफी देर तक नहीं लौटी तो वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरी और बच्चे को लेकर कोलार थाने पहुंची है। वहां पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। कोलार पुलिस बच्चे की मां की तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार कांति पनिका मूलत: अनूपपुर की रहने वाली हैं। वह भोपाल के एक होटल में काम करती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर वह होशंगाबाद से भोपाल आने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई। दोपहर करीब चार बजे करीब तीस साल की एक महिला उनके पास पहुंची और नवजात बच्चा सौंपते हुए कहा कि मैं अभी बाथरूम से आ रही हूं। काफी देर तक महिला नहीं लौटी। कांति ने कोच में उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरी और बच्चे को लेकर होटल पहुंची।