एमपी के 126 गांवों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी, 1.26 लाख किसानों को होगा फायदा, 15 नवंबर को लोकार्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचल के किसानों को जल्द ही रबी सीजन में सिंचाई की सौगात मिलने जा रही है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को धार जिले में होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1353.18 करोड़ रुपये की लागत वाली डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिलों के 126 गांवों की खेती को लाभ मिलेगा। अनुमान है कि करीब 1.26 लाख किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे। पाइपलाइन से सीधे खेतों तक पहुंचेगा पानी परियोजना में नर्मदा का पानी आधुनिक दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन के जरिए खेतों तक भेजा जाएगा। इससे गेहूं, चना, सब्जी और चारा फसलों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। किसान फसल विविधीकरण अपनाकर आमदनी भी बढ़ा सकेंगे। धार के 84 और आलीराजपुर के 42 गांव शामिल परियोजना का लाभ धार जिले के 84 और आलीराजपुर जिले के 42 गांवों को मिलेगा। लक्ष्य है कि रबी सीजन में करीब 47 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचित हो। इसके लिए नर्मदा से 166.51 मिलियन घनमीटर पानी उठाकर पाइपलाइन नेटवर्क से वितरित किया जाएगा। संचालन के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी कुक्षी के सुसारी और जोबट सब-स्टेशनों से कुल 58.87 मेगावाट बिजली देगी।