National Lok Adalat: पति ने बेटी को गोद में उठाते ही मांगी माफी, इधर 16 साल के रिश्ते को टूटने से बचाया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में लगी नेशनल लोक अदालत में 100 से अधिक रिश्तों को टूटने से बचाया गया। एक मामले में व्यवसायी पति ने कुटुंब न्यायालय में काउंसलिंग के दौरान अपनी डेढ़ साल की बेटी को गोद में लिया और भावुक हो गया। उससे झगड़ा करके पत्नी मायके चली गई थी। अपने साथ डेढ़ साल की बेटी को भी ले गई थी, पति से मिलने नहीं देती थी। पत्नी ने पति के खिलाफ भरण-पोषण का केस लगाया था।

पत्नी ने कहा कि पति को उसका खर्च उठाना होगा। जबकि पति का कहना था कि अगर मायके में रहेगी तो वह भरण-पोषण नहीं देगा। जज ने पति के गोद में बच्ची को देने के लिए कहा। इसके बाद कई महीनों से बच्ची से अलग रह रहे पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पत्नी से माफी मांगते हुए समझौते की दरकार की। बच्ची की खातिर पत्नी भी मान गई और दोनों साथ घर गए।

16 साल के रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचा शादी के 16 साल का रिश्ता केवल इसलिए टूटने की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि मायके में आई परेशानियों के चलते पत्नी का ध्यान मायके पर केंद्रित हो गया। पति की शिकायत थी कि पत्नी उसका और परिवार का ध्यान न रख मायके की परेशानियों में उलझी रहती है। काउंसलिंग में समझाया कि पति-पत्नी का तालमेल नहीं गड़बड़ाना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों। दोनों परिवार के सुख-दुख में बराबर सहयोग होना चाहिए। इसके बाद दंपती खुशी-खुशी साथ घर लौटे। लड़ाई में बच्चों का भविष्य दांव पर आठ साल से चल रहे एक मामले में काउंसलिंग के बाद दंपती ने साथ रहने का मन बना लिया। मामला नेशनल लोक अदालत के दौरान कुटुंब न्यायालय पहुंचा था। दंपती के बीच दोनों परिवार के हस्तक्षेप को लेकर विवाद था। दोनों की एक संतान भी है। मामले में जज व काउंसलर ने दंपती को समझाया कि उनकी लड़ाई में बच्चे का भविष्य दांव पर लगा है।