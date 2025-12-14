मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    National Lok Adalat: पति ने बेटी को गोद में उठाते ही मांगी माफी, इधर 16 साल के रिश्ते को टूटने से बचाया

    Family Court Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कुटुंब न्यायालय में लगी नेशनल लोक अदालत में 100 से अधिक रिश्तों को टूटने से बचाया गया। इस दौरान पति-पत्नी बच्चों के लिए गिले-शिकवे भूलकर साथ घर लौटे। इनमें कुछ मामले ऐसे थे, जिन्हें चलते हुए लंबा समय हो गया। दंपती को यह समझाया गया कि उनके झगड़े की वजह से बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 11:07:49 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 11:15:08 AM (IST)
    National Lok Adalat: पति ने बेटी को गोद में उठाते ही मांगी माफी, इधर 16 साल के रिश्ते को टूटने से बचाया
    आठ साल से चल रहे एक मामले में काउंसलिंग के बाद दंपती ने साथ रहने का मन बना लिया। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. काउंसलिंग के बाद दंपती ने साथ रहने का मन बना लिया गया
    2. मासूमों की मुस्कान ने माता-पिता को साथ लाने का काम किया
    3. पति-पत्नी को यह समझाया गया कि झगड़ा भूलकर बच्चों पर ध्यान दें

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में लगी नेशनल लोक अदालत में 100 से अधिक रिश्तों को टूटने से बचाया गया। एक मामले में व्यवसायी पति ने कुटुंब न्यायालय में काउंसलिंग के दौरान अपनी डेढ़ साल की बेटी को गोद में लिया और भावुक हो गया। उससे झगड़ा करके पत्नी मायके चली गई थी। अपने साथ डेढ़ साल की बेटी को भी ले गई थी, पति से मिलने नहीं देती थी। पत्नी ने पति के खिलाफ भरण-पोषण का केस लगाया था।

    पत्नी ने कहा कि पति को उसका खर्च उठाना होगा। जबकि पति का कहना था कि अगर मायके में रहेगी तो वह भरण-पोषण नहीं देगा। जज ने पति के गोद में बच्ची को देने के लिए कहा। इसके बाद कई महीनों से बच्ची से अलग रह रहे पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पत्नी से माफी मांगते हुए समझौते की दरकार की। बच्ची की खातिर पत्नी भी मान गई और दोनों साथ घर गए।


    16 साल के रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचा

    शादी के 16 साल का रिश्ता केवल इसलिए टूटने की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि मायके में आई परेशानियों के चलते पत्नी का ध्यान मायके पर केंद्रित हो गया। पति की शिकायत थी कि पत्नी उसका और परिवार का ध्यान न रख मायके की परेशानियों में उलझी रहती है। काउंसलिंग में समझाया कि पति-पत्नी का तालमेल नहीं गड़बड़ाना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों। दोनों परिवार के सुख-दुख में बराबर सहयोग होना चाहिए। इसके बाद दंपती खुशी-खुशी साथ घर लौटे।

    लड़ाई में बच्चों का भविष्य दांव पर

    आठ साल से चल रहे एक मामले में काउंसलिंग के बाद दंपती ने साथ रहने का मन बना लिया। मामला नेशनल लोक अदालत के दौरान कुटुंब न्यायालय पहुंचा था। दंपती के बीच दोनों परिवार के हस्तक्षेप को लेकर विवाद था। दोनों की एक संतान भी है। मामले में जज व काउंसलर ने दंपती को समझाया कि उनकी लड़ाई में बच्चे का भविष्य दांव पर लगा है।

    उन्होंने पत्नी से कहा कि ससुराल में सामंजस्य की कोशिश करो, ताकि आपका परिवार जुड़ा रह सके और बच्चे का भविष्य भी अच्छा बने। वहीं पति को समझाया कि पत्नी के हक की बात कहना भी उसकी जिम्मेदारी है। इस तरह समझाने के बाद दंपती ने राजीनामा कर साथ जाने का मन बनाया। ऐसे ही कई मामलों में काउंसलर ने कहा कि बच्चे माता-पिता को जोड़ने वाली कड़ी होते हैं। ऐसे दो मामलों में मासूमों की मुस्कान ने माता-पिता को साथ लाने का काम किया। कुटुंब न्यायालय में 100 से अधिक मामलों में सुलह हुई।

    बेटे को लेकर पहुंची ससुराल

    एक दंपती के बीच करीब दो साल साल से विवाद चल रहा था। दरअसल पत्नी बच्चे की डिलीवरी के समय मायके चली गई। उसके बाद से ही पति उसका ध्यान नहीं रखता था। पत्नी का आरोप था कि पति बच्चे के जन्म के बाद से खर्च भी नहीं उठाते थे। मायके वाले ही सबकुछ कर रहे थे। इसे लेकर दंपती के बीच ऐसा विवाद हुआ कि बेटे के जन्म के बाद भी यह जारी रहा।

    मायके में डिलीवरी के बाद पत्नी वहीं पर रही और भरण-पोषण का केस लगा दिया। नेशनल लोक अदालत के दौरान पत्नी को समझाया कि डेढ़ साल के बच्चे के बारे में सोचें। बच्चों को माता-पिता दोनों के साथ की जरूरत होती है। इसके बाद रूठी पत्नी मान गई और दंपती के बीच राजीनामा हुआ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.