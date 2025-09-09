Navodaya Vidyalaya Admission 2026: 9th और 11th में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, इस दिन होगी परीक्षा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नौवीं व 11वीं में लेटरल एंट्री से प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है।

चयन परीक्षा सात फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। नौवीं में प्रवेश के वही विद्यार्थी पात्र होंगे, जो किसी शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल में सत्र 2025-26 के दौरान आठवीं में अध्ययनरत हों। साथ ही उनकी जन्मतिथि 01 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच होनी चाहिए।