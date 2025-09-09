मेरी खबरें
    Navodaya Vidyalaya Admission 2026: 9th और 11th में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, इस दिन होगी परीक्षा

    Navodaya School Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नौवीं व 11वीं में लेटरल एंट्री से प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 03:46:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 03:48:05 PM (IST)
    1. जवाहर नवोदय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27
    2. इच्छुक छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
    3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नौवीं व 11वीं में लेटरल एंट्री से प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है।

    चयन परीक्षा सात फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। नौवीं में प्रवेश के वही विद्यार्थी पात्र होंगे, जो किसी शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल में सत्र 2025-26 के दौरान आठवीं में अध्ययनरत हों। साथ ही उनकी जन्मतिथि 01 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच होनी चाहिए।

    वहीं, 11वीं में प्रवेश के लिए वे छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, जो मान्यता प्राप्त स्कूल में सत्र 2025-26 के दौरान 10वीं में अध्ययनरत हों। इन विद्यार्थियों की जन्मतिथि 01 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच होना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिक जानकारी के लिए जवाहर नवोदय स्कूल रातीबड़ जिला भोपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 0755-2896325 जारी किए गए हैं।

