NEET UG 2025: छात्रों के लिए बड़ी खबर! एडमिशन, रेजिग्नेशन और अपग्रेडेशन की तारीख आगे बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फर्स्ट राउंड की एडमिशन प्रक्रिया, रेजिग्नेशन, कैंसिलेशन और अपग्रेडेशन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। यह फैसला उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा, जो अब तक किसी कारण से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।

एडमिशन की नई तारीख 28 अगस्त

जारी नोटिस के अनुसार आवंटित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में रिपोर्ट कर एडमिशन लेने की अंतिम तारीख अब 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक कर दी गई है। इससे कई छात्रों को राहत मिलेगी।

रेजिग्नेशन और कैंसिलेशन की तारीख 30 अगस्त

जिन छात्रों को सीट मिली है, लेकिन वे एडमिशन नहीं लेना चाहते, उनके लिए रेजिग्नेशन या एडमिशन कैंसिल करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त शाम 5 बजे तक तय की गई है।

अपग्रेडेशन का विकल्प भी बढ़ा

जो छात्र अपनी वर्तमान सीट से संतुष्ट नहीं हैं, वे 30 अगस्त 2025 रात 11 बजे तक अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले अपनी पसंद लॉक की थी, वे अब ओटीपी के जरिए लॉगिन में बदलाव कर नए विकल्प दर्ज कर सकते हैं।