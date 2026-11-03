भोपाल नए गैस कनेक्शन बंद, 20 हजार आवेदन अटके, छोटे सिलिंडर भी नहीं बने विकल्प

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में रसोई गैस का संकट अब सिर्फ सिलिंडर की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि नए कनेक्शन के इंतजार में बैठे हजारों परिवारों की रसोई पर भी भारी पड़ रहा है। मार्च से बंद पड़े 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलिंडरों के नए कनेक्शन दोबारा शुरू नहीं हो सके हैं। विकल्प के तौर पर कंपनियों ने पांच और 10 किलो के सिलिंडर बाजार में उतारे, लेकिन महंगी कीमत और कम क्षमता के कारण ये उपभोक्ताओं का भरोसा नहीं जीत पाए।

नतीजा यह है कि तीन महीने में जिले की 46 गैस एजेंसियां मिलकर भी इनके एक हजार कनेक्शन नहीं कर सकी। दूसरी ओर, 20 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं और जरूरतमंद परिवार 1800 से 2100 रुपये तक में ब्लैक में सिलिंडर खरीदने को मजबूर हैं।

छोटे सिलिंडरों का विकल्प भी बेअसर, कीमत ने बिगाड़ा गणित इंडेन, एचपी और भारत गैस ने जून-जुलाई में पांच और 10 किलो के सिलिंडरों के नए कनेक्शन देने शुरू किए थे। कंपनियों को उम्मीद थी कि इससे घरेलू गैस की मांग का दबाव कम होगा, लेकिन उपभोक्ताओं ने इस व्यवस्था से दूरी बना ली। पांच किलो के सिलिंडर का नया कनेक्शन 1585 रुपये और 10 किलो का 4700 रुपये में मिल रहा है। इसके मुकाबले पहले 14.2 किलो के सिलिंडर का कनेक्शन 3000 से 3500 रुपये में मिल जाता था। ऐसे में कम गैस के लिए ज्यादा शुरुआती खर्च उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रहा।