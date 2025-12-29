भोपाल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नई Reservation व्यवस्था, 10 घंटे पहले बनेगा चार्ट

मेरी खबरें
    By Nai Dunia News NetworkEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 08:50:36 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 08:50:36 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। यात्रियों को समय रहते अपनी आरक्षण स्थिति की स्पष्ट जानकारी देने और असमंजस की स्थिति को कम करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके तहत भोपाल मंडल पर अब ट्रेनों का प्रथम आरक्षण चार्ट 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।

    इमरजेंसी कोटा भी एक दिन पहले

    इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलवे को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत ट्रेनों का प्रथम आरक्षण चार्ट प्रस्थान से 10 घंटे पूर्व बनने के अनुसार इमरजेंसी कोटे के आवेदन भी अब एक दिन पहले स्वीकार किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी। जिन ट्रेनों का प्रस्थान समय सुबह 5:01 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच होता है, उनकी पहली आरक्षण चार्ट प्राथमिकता के आधार पर एक दिन पहले रात 8:00 बजे तक तैयार कर ली जाएगी।


    इससे यात्रियों को एक दिन पहले ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं।

    यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

    इस बदलाव से यात्रियों को बार-बार स्टेशन आने-जाने से छुटकारा मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राओं में अनिश्चितता और मानसिक तनाव कम होगा तथा कुल मिलाकर यात्रा अनुभव बेहतर बनेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी आरक्षण स्थिति की जानकारी समय-समय पर अधिकृत रेलवे माध्यमों से प्राप्त करते रहें और उसी अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। - सौरभ कटारिया, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक

