कान्हा नेशनल पार्क के लिए बनेगा नया रोड नेटवर्क, नागपुर-जबलपुर और रायपुर से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सड़क परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर प्रोजेक्ट की डिजाइन सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी तकनीकी मानकों के अनुरूप हो। ऐसे स्थानों पर जहां क्षेत्रीय निवासियों को हो रही कठिनाइयों के कारण, सड़क परियोजनाएं लंबित हो रही हैं, वहां परस्पर संवाद और समन्वय से समाधान निकाला जाए। किसी भी स्थिति में परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब न हो।

बटेश्वर तक किया जाएगा अटल एक्सप्रेस-वे का निर्माण यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के साथ प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कही। बैठक में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बटेश्वर (उत्तर प्रदेश) से विशेष संबंध रहा है। अटल एक्सप्रेस-वे का निर्माण बटेश्वर तक किया जाएगा।