MP News: सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में चूक की खबरें निकलीं भ्रामक, मंदसौर कलेक्टर ने किया खंडन

डिजिटल डेस्क, भोपाल/मंदसौर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 सितंबर को मंदसौर जिले में नए टूरिज्म डेस्टिनेशन गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण और टेंट सिटी का शुभारंभ किया। उसके ठीक अगले दिन 13 सितंबर को खबरें आने लगीं कि हॉट एयर बलून राइड के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई और बलून में आग लग गई। ये खबरें पूरी तरह भ्रामक साबित हुईं।

न सीएम डॉ. यादव की सुरक्षा में चूक हुई और न ही बलून में किसी तरह की आग लगी। हॉट एयर बलून राइड के लिए हवा को गर्म ही करना पड़ता है। इसलिए उसमें लपटें दिखाई देना स्वाभाविक है। मंदसौर कलेक्टर ने भी इस बात का खंडन किया है कि खबरें पूरी तरह गलत हैं। कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में सभी मानकों का पालन किया गया है।

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 सितंबर को मंदसौर पहुंचे। उन्होंने जनता को यहां टूरिज्म की नई सौगात दी। उन्होंने गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण के साथ-साथ नई टेंट सिटी जनता को समर्पित की। उन्होंने यहां प्राकृतिक नजारों का आनंद भी उठाया। अगले दिन सुबह 13 सितंबर को खबरें प्रकाशित होने लगीं कि सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में चूक हो गई। वे हॉट एयर बलून का आनंद नहीं उठा सके, क्योंकि बलून में आग लग गई। इन खबरों के प्रकाशित होते ही मंदसौर प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच की। इस जांच में पता चला कि प्रकाशित खबरें गलत और भ्रामक हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी। सीएम डॉ. यादव हॉट एयर बलून देखने गए थे। वहां किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ।