भोपाल से लापता हुई नौवीं की छात्रा ग्वालियर में मिली, स्कूल से घर लौटते समय हो गई थी लापता

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिपलानी इलाके से सोमवार दोपहर में लापता हुई नौवीं की 13 वर्षीय छात्रा ग्वालियर में सकुशल मिल गई। पुलिस ने बच्ची का महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्शदाता से परामर्श कराया गया है।चिकित्सा परीक्षण करने के बाद उसे भोपाल भेजा जाएगा। बच्ची ने बयान में बताया कि स्कूल से लौटते समय वह रिक्शे का इंतजार कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं है। बयानों में उसने दो महिला और पुरुषों पर संदेह जताया है। जो उसके साथ ही खड़े थे।
हम बता दें कि पिपलानी थाने में बच्ची की गुमशुदगी दर्ज है। महिला एवं बाल विभाग की अधिकारी बबीता यादव ने बताया कि मंगलवार दोपहर रेल मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से संदेश मिला था कि गाड़ी संख्या 12650 की डिप्टी सीटीआइ वंदना मिश्रा को ट्रेन में नाबालिक लड़की मिली है। जिसे आरपीएफ के सुपुर्द किया।बच्चीह आनंद नगर ऋषि पुरम भोपाल का अपना पता बता रही है। जिसके बाद बच्ची के पास मिले मोबाइल नंबर से उसकी स्वजनों से बात कराकर सूचना दी गई।
नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि सोमवार को घर से स्कूल गई थी, जहां से वापस आते समय वह स्कूल के पास ही रिक्शे का इंतजार कर रही थी। उसके पास में दो महिला और दो पुरुष खड़े थे। थोड़ी देर बाद उसे होश नहीं रहा । जब मंगलवार तड़के तीन बजे के करीब उसकी आंख खुली तो वह दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर थी। इसे देखकर वह डर गई और आसपास पता करने के बाद वह भोपाल वापसी की ट्रेन में बैठ गई, वापस आते समय ट्रेन की डिप्टी सीटीआइ वंदना मिश्रा ने ट्रेन में उसे परेशान देखा तो उनको संदेह हुआ और उसे पूछताछ के ग्वालियर आरपीएफ के सुपुर्द किया गया।