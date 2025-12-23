मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगी गूगल मैप की जरूरत, लोकपथ एप-2 बताएगा राज्य की हर लोकेशन

वैभव श्रीधर, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में जैसे ही कोई वाहन प्रवेश करेगा, उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गूगल मैप्स (Google Map) की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे प्रदेश की हर लोकेशन लोकपथ एप-2 (Lokpath App 2) पर मिल सकेगी। इस एप को मध्य प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग तैयार करा रहा है।

टोल की दर सहित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराएगा गुजरात के भास्कराचार्य संस्थान के सहयोग से तैयार हो रहे इस एप में प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के मार्ग, मुख्य जिला सड़क से लेकर सभी तरह की सड़कें शामिल रहेंगी। यह एप मार्गों का विकल्प तो बताएगा ही, साथ ही रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक व प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ थाना, अस्पताल, होटल, टोल प्लाजा, टोल की दर सहित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराएगा।

देश में पहली बार इस तरह के प्रयोग का दावा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का दावा है कि देश में पहली बार कोई राज्य इस तरह का प्रयोग करने जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में गुणवत्तापरक सड़क, पुल-पुलिया, भवन आदि निर्माण कार्य हों, यह सुनिश्चित करने के लिए लोकपथ एप बनाया गया है। निर्माण कार्यों को लेकर शिकायत भी कर सकते हैं इसमें आमजन निर्माण कार्यों को लेकर शिकायत कर सकते हैं, जिसकी जांच एक निश्चित अवधि में कराकर उसकी रिपोर्ट से संबंधित को अवगत भी कराया जा रहा है। इस एप को और जन उपयोगी बनाने के लिए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग गुजरात के भास्कराचार्य संस्थान के साथ मिलकर काम कर रहा है।