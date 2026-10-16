MP नर्सिंग स्टाफ अब घर बैठे कर सकेंगे उच्च शिक्षा के लिए आवेदन; 5 साल की सेवा वाले ही होंगे पात्र, जानें नियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । अब सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाली नर्सों को उच्च शिक्षा और छुट्टी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है।

नए आदेश के अनुसार नर्सिंग स्टाफ अब एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग जैसे कोर्स के लिए सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यह व्यवस्था लागू होगी। आवेदन के लिए कर्मचारी का रिकॉर्ड ई-एचआरएमएस पर दर्ज होना और मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर आएगा।

यह आदेश संचालक लोक स्वास्थ्य एवं सेवाएं मनोज पुष्प ने जारी किए हैं।

ये पात्रता होगी जरूरी