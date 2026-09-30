भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट पर फिर लगा ब्रेक: जमीन खाली कराने में नाकाम अफसर, 2028 की डेडलाइन पर बढ़ी चिंता

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। राजधानी में मेट्रो को रफ्तार देने की तैयारी और दावों के बीच जमीन पर तस्वीर उलट है। जहां निर्माण आगे बढ़ाने के लिए हर दिन महत्वपूर्ण है, वहीं मेट्रो के रास्ते में खड़ी बड़ी बाधाएं अब भी दूर नहीं हो पाई हैं।

एम्स-करोंद कॉरिडोर में आरा मशीनों की शिफ्टिंग का मामला अटका है तो अंडरग्राउंड कारिडोर का बड़ा बाग एग्जिट प्वाइंट जमीन और कब्रिस्तान विवाद में उलझ गया है। प्रशासनिक स्तर पर बैठकों और निरीक्षणों का दौर जारी है, लेकिन मौके पर जमीन खाली कराने और विवाद खत्म करने की कार्रवाई अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई है। सवाल अब यह है कि जब मेट्रो की साइट ही पूरी तरह साफ नहीं होगी तो परियोजना 2028 तक कैसे रफ्तार पकड़ेगी?