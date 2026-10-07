'रंग-रोगन कर चलाई जा रही हैं पुरानी बसें, इसलिए हो रहे हादसे', जीतू पटवारी का मोहन सरकार पर हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा से जुड़ी बसों के हादसों को लेकर उठाए सवाल मीडिया से चर्चा में कहा कि पुरानी बसों को रंग रोगन करके नई योजना में चलाया जा रहा है जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। बसों की फिटनेस तक नहीं देखी जा रही है।

उन्होंने युवा कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि सरकार कभी ढाई लाख रिक्त पदों पर भर्ती की बात करती है तो कभी एक लाख। सरकार यह तो बताए कि वह वास्तव में कितने पदों पर भर्ती करेगी और उसका कार्यक्रम क्या है, किन विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।