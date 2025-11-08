भोपाल नगर निगम आयुक्त के नाम पर ऑनलाइन ठगी की कोशिश, फर्जी अकाउंट बनाकर स्टॉफ के लोगों से मांगी रकम

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: राजधानी की नई नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश की है। अज्ञात आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम जानकारी निकालकर वाट्सएप पर उनके नाम से रिश्तेदार और सहयोगियों से संदेश भेजे। आरोपी ने पहले उनसे हालचाल जाना और फिर में उनको संदेश भेजकर अपने निजी काम के लिए पचास हजार रुपये की मांग की।

इसका शक होने पर नगर निगम आयुक्त के करीबी रिश्तेदार ने फोन पर उनको जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सूचना दी और लोगों को जागरूक करने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सूचना चलवाकर जागरुक किया। डीपी पर नगर निगम कमिश्नर का नाम और फोटो अज्ञात आरोपी ने नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन का मोबाइल 84562082285 पर उनकी फोटो डीपी में लगाई और उनके नाम से अकाउंट बनाया। आरोपी ने खुद को बैठक में व्यस्त बताते हुए निगम के स्टाफ के दो लोगों से 50 हजार रुपये की मांग की।