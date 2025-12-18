Indian Railway News: भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में OTP टिकट बुकिंग सिस्टम लागू, आरक्षण काउंटर-ऑनलाइन दोनों पर लगेगा नियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रेल प्रशासन ने तत्काल टिकट बुकिंग (Indian Railway Ticket Booking System) प्रणाली में सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से चयनित ट्रेनों में ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली पहले से ही शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस (Shatabdi- Vande Bharat Express) ट्रेनों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है।

इसी क्रम में गाड़ी संख्या 14814 भोपाल–जोधपुर ट्रेन में भी 18 दिसंबर, गुरुवार से OTP आधारित तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था आरक्षण काउंटर पर लागू की जा रही है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित प्रणाली के तहत अब तत्काल टिकट केवल ओटीपी सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था IRCTC वेबसाइट, मोबाइल एप, अन्य ऑनलाइन माध्यमों के साथ-साथ कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर पर भी लागू होगी। टिकट बुकिंग के दौरान सिस्टम द्वारा एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जनरेट किया जाएगा, जिसे यात्री द्वारा दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी की सफल वैधता सुनिश्चित होने के बाद ही तत्काल टिकट जारी किया जाएगा। बिना OTP सत्यापन के टिकट बुकिंग संभव नहीं होगी। रेल प्रशासन का मानना है कि इस नई प्रणाली से फर्जी बुकिंग पर प्रभावी रोक लगेगी और टिकट वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।