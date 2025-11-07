MP के 16 जिलों में लगे चार लाख 45 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में मिल रही 20 प्रतिशत छूट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र वाले भोपाल सहित 16 जिलों में चार लाख 45 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। बिजली कंपनी के अनुसार केंद्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है।

जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग तथा रीडिंग हो रही है। दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी मिलनी शुरू हो गई है। कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक चार लाख, 45 हजार 644 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।