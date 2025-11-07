MP के 16 जिलों में लगे चार लाख 45 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में मिल रही 20 प्रतिशत छूट

मेरी खबरें
    Smart Meter: मध्य प्रदेश के भोपाल सहित 16 जिलों में चार लाख 45 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। बिजली कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 09:56:53 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 09:56:53 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र वाले भोपाल सहित 16 जिलों में चार लाख 45 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। बिजली कंपनी के अनुसार केंद्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है।

    जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग तथा रीडिंग हो रही है। दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी मिलनी शुरू हो गई है। कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक चार लाख, 45 हजार 644 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।


    इनमें सबसे अधिक शहर वृत्त में दो लाख, 52 हजार 772 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। बिजली कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं।

