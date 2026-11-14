भोपाल में पत्नी-बच्चों के सामने पेंटर को चाकू से गोदा, पता पूछने के बहाने घर में घुसकर हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लालघाटी के बरेला गांव में शुभम की तलाश करते हुए पहुंचे बदमाशों ने एक पेंटर के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। तड़के चार बजे हुई इस वारदात में आरोपियों ने पत्नी और बच्चों के सामने प्रभुलाल के चेहरे, नाक, हाथ और पैरों पर चाकू से कई वार किए।

परिवार के लोग उन्हें बचाने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन बदमाश गाली-गलौज और धमकियां देते रहे। जाते समय आरोपितों ने चेतावनी दी कि शुभम के बारे में दोबारा गलत जानकारी दी तो अगली बार जान से खत्म कर देंगे। पता पूछने के बहाने घर में घुसे कोहेफिजा पुलिस ने निहाल वाल्मीकि, आयुष और उनके अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार प्रभुलाल (50) बरेला गांव में किराये के मकान में पत्नी सीमा बाई, बेटे मोहित और बेटी सिया के साथ रहते हैं। वह पेंटिंग का काम करते हैं। 9 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे परिवार घर में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई।