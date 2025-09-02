कमरे में अकेली सोती थी युवती, खून से लथपथ शव मिला, इलाके में फैली दहशत

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। टीटी नगर के पंचशील नगर में मंगलवार सुबह दहशत फैल गई, जब एक मकान में युवती का खून में लथपथ शव बरामद हुआ। सुबह जब कमरे से बाहर न आने पर स्वजन उसे देखने पहुंचे , तब इस घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मामले में उलझे हुए और मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रहे हैं।पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि युवती का गला कटा है। शार्ट पीएम रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, स्वजनों के पूछताछ जारी है, फिलहाल मामले में हत्या, आत्महत्या समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है।

कमरे में अकेली सोती थी और मां और पिता भाई नीचे

पुलिस का कहना है कि रोशनी अपने घर की छत पर बने कमरे में अकेली रहती थी और जमीन पर सोती थी। सुबह जब स्वजन उसे देखने पहुंचे तो उसका शव जमीन पर था और पास में एक ब्लेड पड़ी थी,ऐसा लगा है कि उससे गला काटा गया है।उसके मां और पिता नीचे और तीन भाई नीचे ही सो रहे थे।

सगाई हो चुकी थी और जल्दी ही शादी होनी थी

टीआइ गौरव सिंह ने बताया कि रोशनी की कोहेफिजा में रहने वाले एक युवक से सगाई स्वजनों की थी और उसकी जल्द ही उससे शादी होने वाली थी। घर में शादी तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में यह घटना होने से सभी लोग सन्न रह गए हैं।