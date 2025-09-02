मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कमरे में अकेली सोती थी युवती, खून से लथपथ शव मिला, इलाके में फैली दहशत

    रोशनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं तो उसे देखने पहुंचे तो कमरे में उसका शव खून में लथपथ पड़ा मिला और गला कटा हुआ था। गला कटने के कारण कमरे में काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम से घटनास्थल का परीक्षण कराया और पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए भेज दिया।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 10:00:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 10:05:50 PM (IST)
    कमरे में अकेली सोती थी युवती, खून से लथपथ शव मिला, इलाके में फैली दहशत
    भोपाल में मिली युवती की लाश।

    HighLights

    1. डीसीपी बोले, मामला संदिग्ध लग रहा।
    2. शार्ट पीएम में भी कारण स्पष्ट नहीं है।
    3. अब विस्‍तृत पीएम रिपोर्ट का इंतजार।

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। टीटी नगर के पंचशील नगर में मंगलवार सुबह दहशत फैल गई, जब एक मकान में युवती का खून में लथपथ शव बरामद हुआ। सुबह जब कमरे से बाहर न आने पर स्वजन उसे देखने पहुंचे , तब इस घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मामले में उलझे हुए और मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रहे हैं।पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि युवती का गला कटा है। शार्ट पीएम रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, स्वजनों के पूछताछ जारी है, फिलहाल मामले में हत्या, आत्महत्या समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है।

    यह है पूरा मामला

    • टीटीनगर थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि रोशनी पुत्री एजाज (19) पंचशील नगर में रहती थी। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद वह घर पर ही रहती थी। उसके पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करते हैं, जबकि अन्य परिजन चक्की चलाते हैं। सोमवार की रात स्वजनों के साथ भोजन करने के बाद रोशनी मकान के ऊपर वाले अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी।

  • मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे स्वजनों ने पाया कि रोशनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं तो उसे देखने पहुंचे तो कमरे में उसका शव खून में लथपथ पड़ा मिला और गला कटा हुआ था। गला कटने के कारण कमरे में काफी मात्रा में खून फैला हुआ था।

  • सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम से घटनास्थल का परीक्षण कराया और पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए भेज दिया। टीआर्गौ रव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवती का गला किन परिस्थितियों में कटा। शुरूआती पूछताछ में स्वजनों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी, जिससे घटना के कारणों का खुलासा हो सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    • naidunia_image

    कमरे में अकेली सोती थी और मां और पिता भाई नीचे

    पुलिस का कहना है कि रोशनी अपने घर की छत पर बने कमरे में अकेली रहती थी और जमीन पर सोती थी। सुबह जब स्वजन उसे देखने पहुंचे तो उसका शव जमीन पर था और पास में एक ब्लेड पड़ी थी,ऐसा लगा है कि उससे गला काटा गया है।उसके मां और पिता नीचे और तीन भाई नीचे ही सो रहे थे।

    सगाई हो चुकी थी और जल्दी ही शादी होनी थी

    टीआइ गौरव सिंह ने बताया कि रोशनी की कोहेफिजा में रहने वाले एक युवक से सगाई स्वजनों की थी और उसकी जल्द ही उससे शादी होने वाली थी। घर में शादी तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में यह घटना होने से सभी लोग सन्न रह गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.