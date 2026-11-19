नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम करने के लिए निशातपुरा स्टेशन को विकसित कर यहां ट्रेनों का ठहराव तो शुरू कर दिया गया, लेकिन यात्रियों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं। स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले एंट्री-एग्जिट के रास्ते को लेकर उलझन होती है। लिफ्ट बंद मिलने पर बुजुर्गों, महिलाओं और भारी सामान के साथ आने वाले यात्रियों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है।

गुरुवार शाम 4:30 बजे निशातपुरा स्टेशन पहुंचकर मालवा एक्सप्रेस के यात्रियों से नवदुनिया की टीम ने बातचीत की और व्यवस्थाएं देखीं। शाम 5:15 बजे आने वाली ट्रेन के लिए यात्री पहुंचने लगे, लेकिन प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में उन्हें परेशानी हुई। कोई भारी सामान लेकर सीढ़ियां उतरता दिखा तो एक यात्री रेलवे ट्रैक पार करता नजर आया।

बातचीत में लोगों ने लिफ्ट बंद होने और रास्ता स्पष्ट नहीं होने की समस्या की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए बिना निशातपुरा स्टेशन को यात्रियों के लिए सुविधाजनक विकल्प कैसे बनाया जा सकेगा? ट्रेन आने के दौरान ट्रैक पार करता दिखा यात्री पड़ताल के दौरान सबसे गंभीर स्थिति तब सामने आई, जब ट्रेन आने का समय होने के बावजूद एक यात्री बैग लेकर रेलवे ट्रैक पार करता दिखाई दिया। यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तक जाने के लिए सुरक्षित रास्ते की जानकारी और व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है।