नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्रेन से लंबा सफर करने वाले यात्रियों को रास्ते में पानी और खाने की जरूरत पड़ती है। कई यात्री घर से ही खाने-पीने का सामान लेकर चलते हैं, लेकिन लंबी दूरी के सफर में कुछ यात्री ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। रेलवे भी यात्रियों को ट्रेनों में पानी और खाना उपलब्ध कराता है, लेकिन इनकी कीमत और गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

रोजाना 10 से 15 शिकायतें भोपाल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में भी यात्री इस तरह की परेशानियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शिकायतें कर रहे हैं। यात्रियों की ओर से रोजाना करीब 10 से 15 शिकायतें पानी की बोतलों की कीमत और बिक्री को लेकर दर्ज कराई जा रही हैं। यात्रियों का कहना है कि कई बार वेंडर बोतलबंद पानी के लिए 20 रुपये लेते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में रेल नीर के साथ दूसरे ब्रांड का पानी भी बेचा जा रहा है।