    भोपाल एयरपोर्ट से उड़ान लेट होने पर मिलेगी खास सुविधा, यात्रियों के आराम करने के लिए लगाए गए Recliner

    भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की सुविधा के लिए रिक्लाइनर कुर्सियां लगाई गई है। यात्रियों के फ्लाइट में देरी होने पर वे इस सुविधा का लाभ ल ...और पढ़ें

    By dilip mangtaniEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 11:23:14 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 01:12:08 AM (IST)
    एयरपोर्ट पर लगाई गई रिक्लाइनर कुर्सियां

    1. राजा भोज एयरपोर्ट पर लगाई गई रिक्लाइनर कुर्सियां
    2. उड़ान लेट होने पर यात्री आसानी से आराम कर सकेंगे
    3. भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल से देश के विभिन्न शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को अब राजा भोज एयरपोर्ट पर पहले से अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाउंज में अब सोफा जैसी रिक्लाइनर कुर्सियां लगाई हैं। उड़ान लेट होने पर यात्री यहां आराम कर सकेंगे।

    अथॉरिटी ने कुछ समय पहले लाउंज में वाय फाय सुविधा शुरू की है। अब आरामदायक रिक्लाइनर कुर्सियां लगाई गई हैं। कुर्सियों के निकट ही चार्जिग प्वाइंट होंगे ताकि इंतजार करते समय यात्री अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें। हाल के दिनों में दिल्ली एवं उत्तर भारत में कोहरे एवं धुंध के कारण उड़ानें विलंब से चल रही हैं। इससे यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर उड़ान आने का इंतजार करना पड़ा था।


    कई बार तकनीकी कारणों से उड़ानें लेट होती हैं। ऐसे समय में यात्रियों को साधारण कुर्सियों पर लगातार बैठना असुविधा का कारण बन जाता है। इसे देखते हुए अथारिटी ने आधुनिक रिक्लाइनर कुर्सियां स्थापित की हैं। आथॉरिटी ने सिक्युरिटी होल्ड एरिया में इसकी स्थापना की है।

    किराया बढ़ने के बाद भी बढ़ रही है हवाई यात्रियों की संख्या

    इस माह इंडिगो की उड़ानें अचानक निरस्त होने से हवाई यातायात गड़बड़ा गया। यात्रियों ने जमकर हंगामा भी किया। अब हवाई यातायात सामान्य हो चुका है। इंडिगो की सभी उड़ानें बहाल हो चुकी हैं। इसका असर यात्रियों की संख्या पर नजर आ रहा है। रविवार को यात्री संख्या का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। केवल एक दिन में ही छह हजार से अधिक यात्रियों ने देश के विभिन्न शहरों तक सफर किया।

    माना जा रहा था कि इंडिगो संकट के बाद अब यात्री हवाई यात्रा के बजाय ट्रेन से जाना पसंद करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हवाई यात्री तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल में अब मध्यम वर्ग भी विमान से यात्रा करने लगा है। यही कारण संख्या लगातार बढ़ रही है। तीन से चार साल पहले तक यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। एयरलाइंस कंपनियां साल में दो से तीन बार लो फेयर स्कीम जारी करती थीं। अब ऐसा नहीं है। किराया बढ़ने के बाद भी यात्री बुकिंग करा रहे हैं।

    दिनांक आगमन प्रस्थान कुल यात्री संख्या
    19 दिसंबर 2613 2303 4926
    20 दिसंबर 2350 2447 4797
    21 दिसंबर 3209 3161 6371

    ट्रेन से आसानी फिर भी विमान पसंद

    भोपाल से दिल्ली तक ट्रेन कनेक्टिविटी सबसे सरल और आसान है। किसी न किसी ट्रेन में टिकट मिल ही जाते हैं। इसके बावजूद विमान से दिल्ली जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। भोपाल से दिल्ली तक पांच नियमित एवं एक साप्ताहिक उड़ान है। सभी उड़ानों में 90 प्रतिशत तक पैसेंजर लोड है। यही कारण है कि यात्री संख्या का आंकड़ा बढ़ रहा है।

    इस माह पांच एवं छह दिसंबर को जब इंडिगो की उड़ानें निरस्त हो रहीं थीं तब दैनिक यात्री संख्या तीन हजार तक रह गई थी। अब यह संख्या दो गुना हो चुकी है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि यात्री सुविधाएं बढ़ने एवं आसान कनेक्टिविटी के कारण यात्री बढ़े हैं।

