भोपाल एयरपोर्ट से उड़ान लेट होने पर मिलेगी खास सुविधा, यात्रियों के आराम करने के लिए लगाए गए Recliner

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल से देश के विभिन्न शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को अब राजा भोज एयरपोर्ट पर पहले से अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाउंज में अब सोफा जैसी रिक्लाइनर कुर्सियां लगाई हैं। उड़ान लेट होने पर यात्री यहां आराम कर सकेंगे।

अथॉरिटी ने कुछ समय पहले लाउंज में वाय फाय सुविधा शुरू की है। अब आरामदायक रिक्लाइनर कुर्सियां लगाई गई हैं। कुर्सियों के निकट ही चार्जिग प्वाइंट होंगे ताकि इंतजार करते समय यात्री अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें। हाल के दिनों में दिल्ली एवं उत्तर भारत में कोहरे एवं धुंध के कारण उड़ानें विलंब से चल रही हैं। इससे यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर उड़ान आने का इंतजार करना पड़ा था।

कई बार तकनीकी कारणों से उड़ानें लेट होती हैं। ऐसे समय में यात्रियों को साधारण कुर्सियों पर लगातार बैठना असुविधा का कारण बन जाता है। इसे देखते हुए अथारिटी ने आधुनिक रिक्लाइनर कुर्सियां स्थापित की हैं। आथॉरिटी ने सिक्युरिटी होल्ड एरिया में इसकी स्थापना की है। किराया बढ़ने के बाद भी बढ़ रही है हवाई यात्रियों की संख्या इस माह इंडिगो की उड़ानें अचानक निरस्त होने से हवाई यातायात गड़बड़ा गया। यात्रियों ने जमकर हंगामा भी किया। अब हवाई यातायात सामान्य हो चुका है। इंडिगो की सभी उड़ानें बहाल हो चुकी हैं। इसका असर यात्रियों की संख्या पर नजर आ रहा है। रविवार को यात्री संख्या का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। केवल एक दिन में ही छह हजार से अधिक यात्रियों ने देश के विभिन्न शहरों तक सफर किया।