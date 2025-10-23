Wrapper सहित दवा निगल गया मरीज, आहार नली में फंसा... BMHRC ने किया सफल उपचार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) के उदर रोग शल्य क्रिया विभाग की टीम ने एक अत्यंत दुर्लभ मामले में मरीज का सफलतापूर्वक उपचार किया है। 57 वर्षीय एक पुरुष मरीज ने करीब एक माह पहले अनजाने में दवा को उसके रेपर सहित निगल लिया था, जो उनकी आहार नली के निचले हिस्से में यह रेपर फंस गया था। इसके कारण मरीज को भोजन और पानी निगलने में गंभीर कठिनाई हो रही थी।

आहार नली फटने की आशंका बीएमएचआरसी पहुंचने पर चिकित्सकों ने मरीज की एंडोस्कोपी की सलाह दी। जांच के दौरान पता चला कि आहार नली के निचले हिस्से में करीब एक सेंटीमीटर का दवा का रेपर फंसा हुआ है। उदर रोग शल्यक्रिया विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. विशाल पाटिल एवं उनकी टीम ने एंडोस्कोपी के माध्यम से सावधानीपूर्वक रेपर को बाहर निकाला। डॉ. पाटिल ने बताया कि दवा के रेपर का किनारा नुकीला होने के कारण आहार नली की भीतरी परत में कई स्थानों पर घाव हो गया था। यदि इसे कुछ और दिन नहीं निकाला जाता, तो आहार नली फटने की आशंका थी। इससे मरीज की जान को खतरा हो सकता था।