पटवारी ने सीएम हेल्पलाइन पर जबरन लिखा समाधान हो गया, भड़की विधवा महिला ने जड़ दिया थप्पड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने का दबाव मैदानी कर्मचारियों पर साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक शिकायत को खत्म कराने के लिए ईसागढ़ तहसील के पटवारी ने फरियादी का मोबाइल लेकर जबरन कार्रवाई से संतुष्ट होने की रिपोर्ट बना दी। इससे गुस्साई महिला फरियादी ने तहसील में ही पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया।

हैदर गांव की महिला लक्ष्मी अहिरवार के मुताबिक, उसने किसान सम्मान निधि नहीं मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। इस पर पटवारी राजेश बैरवा ने महिला को अपने कार्यालय बुलाया। कार्यालय में पटवारी ने उसका मोबाइल छीनकर उसकी सीएम हेल्पलाइन शिकायत में कार्रवाई से संतुष्ट होने की रिपोर्ट लगा दी। महिला का कहना है कि पटवारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और जातिगत तौर पर यह कहकर अपमानित किया कि मैं भी तुम्हारे ही समाज का हूं।