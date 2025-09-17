मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पटवारी ने सीएम हेल्पलाइन पर जबरन लिखा समाधान हो गया, भड़की विधवा महिला ने जड़ दिया थप्पड़

    Bhopal News: सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने का दबाव मैदानी कर्मचारियों पर साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक शिकायत को खत्म कराने के लिए ईसागढ़ तहसील के पटवारी ने फरियादी का मोबाइल लेकर जबरन कार्रवाई से संतुष्ट होने की रिपोर्ट बना दी। इससे गुस्साई महिला फरियादी ने तहसील में ही पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 10:24:30 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 10:24:30 PM (IST)
    पटवारी ने सीएम हेल्पलाइन पर जबरन लिखा समाधान हो गया, भड़की विधवा महिला ने जड़ दिया थप्पड़
    महिला ने पटवारी को जड़ दिया थप्पड़

    HighLights

    1. महिला ने तहसील में पटवारी को जड़ दिया थप्पड़
    2. शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप
    3. पटवारियों के हंगामा के बाद महिला पर भी केस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने का दबाव मैदानी कर्मचारियों पर साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक शिकायत को खत्म कराने के लिए ईसागढ़ तहसील के पटवारी ने फरियादी का मोबाइल लेकर जबरन कार्रवाई से संतुष्ट होने की रिपोर्ट बना दी। इससे गुस्साई महिला फरियादी ने तहसील में ही पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया।

    हैदर गांव की महिला लक्ष्मी अहिरवार के मुताबिक, उसने किसान सम्मान निधि नहीं मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। इस पर पटवारी राजेश बैरवा ने महिला को अपने कार्यालय बुलाया। कार्यालय में पटवारी ने उसका मोबाइल छीनकर उसकी सीएम हेल्पलाइन शिकायत में कार्रवाई से संतुष्ट होने की रिपोर्ट लगा दी। महिला का कहना है कि पटवारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और जातिगत तौर पर यह कहकर अपमानित किया कि मैं भी तुम्हारे ही समाज का हूं।

    महिला का कहना है कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो पटवारी द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। इधर पटवारी राजेश बैरवा का कहना था कि महिला के आरोप निराधार हैं। फौती नामांतरण से महिला के नाम जमीन आई थी इसलिए किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली।

    अब महिला ने स्वेच्छा से शिकायत खत्म की है। महिला के साथ आए रिषपाल यादव के भड़काने पर उसने मारपीट की है। महिला ने मेरे दस्तावेज भी फेंक दिए। घटना के बाद तहसील के पटवारी इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.