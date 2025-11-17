Pension Rules: एकीकृत पेंशन योजना में जाना है तो 30 नवंबर तक चुनना होगा विकल्प

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारत सरकार ने लागू एकीकृत पेंशन योजना का चयन करने के लिए आइएएस अधिकारियों को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को 30 नवंबर तक बताना होगा कि उन्हें कौन सी पेंशन योजना में रहना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के सचिव एम सेलवेंद्रन ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखा है।

दरअसल, देश में एक अप्रैल 2005 के पहले नियुक्त अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू है। इसके बाद अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लागू की, जिसमें न्यूनतम पेंशन का प्रविधान है। अधिकारियों को यह विकल्प चुनने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन रुचि नहीं दिखाई।