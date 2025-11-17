मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Pension Rules: एकीकृत पेंशन योजना में जाना है तो 30 नवंबर तक चुनना होगा विकल्प

    भारत सरकार ने अब 30 नवंबर तक अंतिम मौका दिया है। उधर, भारत सरकार की इस पेंशन योजना को प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू करने पर निर्णय अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए गठित समिति की बैठक ही नहीं हुई। दरअसल, कर्मचारी उत्साहित नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल न होने की सूरत में वे राष्ट्रीय पेंशन योजना में ही बने रहना चाहते हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 08:16:25 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 08:20:41 PM (IST)
    Pension Rules: एकीकृत पेंशन योजना में जाना है तो 30 नवंबर तक चुनना होगा विकल्प
    पेंशन रूल्‍स।

    HighLights

    1. सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने आईएएस अधिकारियों को लिखा पत्र।
    2. यह विकल्प चुनने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन रुचि नहीं दिखाई।
    3. इसके बाद भारत सरकार ने अब 30 नवंबर तक अंतिम मौका दिया है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारत सरकार ने लागू एकीकृत पेंशन योजना का चयन करने के लिए आइएएस अधिकारियों को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को 30 नवंबर तक बताना होगा कि उन्हें कौन सी पेंशन योजना में रहना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के सचिव एम सेलवेंद्रन ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखा है।

    दरअसल, देश में एक अप्रैल 2005 के पहले नियुक्त अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू है। इसके बाद अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लागू की, जिसमें न्यूनतम पेंशन का प्रविधान है। अधिकारियों को यह विकल्प चुनने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन रुचि नहीं दिखाई।


    भारत सरकार ने अब 30 नवंबर तक अंतिम मौका दिया है। उधर, भारत सरकार की इस पेंशन योजना को प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू करने पर निर्णय अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए गठित समिति की बैठक ही नहीं हुई। दरअसल, कर्मचारी उत्साहित नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल न होने की सूरत में वे राष्ट्रीय पेंशन योजना में ही बने रहना चाहते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.