भोपाल में साफ-सफाई को लेकर लोगों ने दारोगा को पीटा, CCTV में कैद हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज की FIR

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद के ईदगाह हिल्स में साफ-सफाई को लेकर शनिवार को विवाद हो गया, जिसके चलते लोगों ने सफाई दारोगा के साथ जमकर मारपीट कर दी। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे नगर निगम कर्मचारियों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए शाहजहांनाबाद थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस के मुताबिक वार्ड नंबर 10 ईदगाह हिल्स में संजय टांक दारोगा के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह वह निरीक्षण के लिए निकले थे। ईदगाह हिल्स में रहने वाले मनीष नाम का व्यक्ति और उसका साथी आए और पूछने लगे कि दारोगा कौन है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं ही दारोगा हूं। इस पर उन्होंने कहा कि यहां सफाई नहीं होती है, तब मैंने जवाब दिया कि सभी जगह साफ-सफाई कराई जाती है। कहीं नहीं हुई है तो जगह बताओ, इस पर उन्होंने कहा कि चलो हम कचरा और और गंदगी दिखाते हैं। कुछ दूर पर ले जाने के बाद उन्होंने अभद्रता शुरू कर दी और झूमाझटकी करते हुए मारपीट कर दी।
यह घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया और बाद में दारोगा सहित अन्य सफाईकर्मियों ने थाने पहुंचकर घेराव शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यदि ऐसे मारपीट होगी तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह ने बताया कि दारोगा की शिकायत पर मनीष व एक अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, एससीएसटी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।