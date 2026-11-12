MP में मनमाना किराया लेने वाली बसों का परमिट होगा रद, चालान नहीं अब सीधे जब्त होंगी बसें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतों के बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय ने संबंधित बसों के परमिट रद करने की अनुशंसा करने के लिए कहा है। मंगलवार को सभी जिला परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया परमिट की बसों में अधिक किराया लेने की शिकायतों की पुष्टि करें और बसों को जब्त करें। ऐसी बसों के परमिट रद्द करने के अधिकार आरटीओ को नहीं हैं। ऐसे में अनुशंसा परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजी जाए ताकि यहां से परमिट रद्द किया जा सके।
बता दें, अधिक किराया लेने की शिकायतें पहले से आ रही थीं और दीपावली के आसपास तीन गुना तक अधिक किराया लेने के मामले सामने आए। ताजा मामला बालाघाट का है। दो दिन पहले यहां से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने बालाघाट से इंदौर जा रही बसों में यात्रियों से बात की।
इसमें सामने आया कि जिस बस का प्रति यात्री किराया 1267 रुपये है उसमें ढाई हजार रुपये तक वसूले गए। दूसरे जिलों में भी ऐसी शिकायतें आईं, लेकिन संबंधित आरटीओ मात्र चालानी कार्रवाई कर रहे थे।
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नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित किराया से अधिक वसूली करना परमिट शर्तों का उल्लंघन है। इस पर परमिट रद्द करने की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी कारण परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने परमिट रद्द करने के लिए कहा है।
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किरण शर्मा ने बताया कि सभी आरटीओ के लिए आदेश जारी किया गया है। बता दें, राज्य सरकार ने यात्री बसों का किराया इसी वर्ष सात अगस्त से सवा रुपये से बढ़ाकर दो रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया है। इसके बाद भी अधिक वसूली की शिकायतें मिल रही हैं।