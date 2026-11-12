MP में मनमाना किराया लेने वाली बसों का परमिट होगा रद, चालान नहीं अब सीधे जब्त होंगी बसें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतों के बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय ने संबंधित बसों के परमिट रद करने की अनुशंसा करने के लिए कहा है। मंगलवार को सभी जिला परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया परमिट की बसों में अधिक किराया लेने की शिकायतों की पुष्टि करें और बसों को जब्त करें। ऐसी बसों के परमिट रद्द करने के अधिकार आरटीओ को नहीं हैं। ऐसे में अनुशंसा परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजी जाए ताकि यहां से परमिट रद्द किया जा सके।

बालाघाट में ढाई हजार रुपये तक वसूली का मामला आया सामने बता दें, अधिक किराया लेने की शिकायतें पहले से आ रही थीं और दीपावली के आसपास तीन गुना तक अधिक किराया लेने के मामले सामने आए। ताजा मामला बालाघाट का है। दो दिन पहले यहां से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने बालाघाट से इंदौर जा रही बसों में यात्रियों से बात की।