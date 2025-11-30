21 नंबर डायल करते ही भोपाल में वित्त विभाग के पूर्व निदेशक का फोन हुआ हैक

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। डिजिटल ठगी का जाल अब इतना बारीक और खतरनाक हो चुका है कि अनुभवी लोग भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अरेरा कॉलोनी में रहने वाले 66 वर्षीय नितिन नांदगांवकर वित्त विभाग के निदेशक रह चुके हैं। बुधवार को वे एक चूक कर बैठे। उन्होंने स्टार 21 के साथ शुरू हो रहा है एक नंबर डायल कर दिया। इससे उनका फोन हैक हो गया। घटना तब हुई, जब उन्हें एक फोन काल आया।

फोन करने वाला व्यक्ति खुद को एक ई-कॉमर्स कंपनी का प्रतिनिधि बता रहा था। उसने बताया कि एक पार्सल उनकी ओर से डिलीवर होने वाला है, लेकिन डिलीवरी ब्वाय उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा। मदद के नाम पर उसने पूर्व अधिकारी को एक नंबर भेजा, जिसमें डिलेवरी बाय के नंबर के आगे स्टार *21 लगा हुआ था, पूर्व अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे डायल कर बैठे। इसके बाद अचानक उनका फोन बंद-सा पड़ गया।