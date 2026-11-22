राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। डिंडौरी की गोंड पेंटिंग को जीआई (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) टैग मिल चुका है। अब प्रदेश सरकार ने भील जनजाति की गलशन माला और बोलनी, पिथौरा चित्रशैली, झाबुआ की आदिवासी गुड़िया, गोंड जनजाति के पारंपरिक वाद्ययंत्र बाना और चिकारा एवं मुखौटा काष्ठ शिल्प को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया है।

मार्च 2027 तक होगा लक्ष्य