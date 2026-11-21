नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एलपीजी सिलिंडर की उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच राजधानी में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का नेटवर्क तेजी से विस्तार करने की तैयारी है। अगले छह महीने में भोपाल में 50 हजार नए पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क का अधिकतम उपयोग करने के साथ नए इलाकों तक गैस की पहुंच बढ़ाई जाएगी।

कंपनी का दावा है कि शहर में अब तक करीब 2.5 लाख बिल्ड कनेक्शन तैयार किए जा चुके हैं और गैस वितरण के लिए 10,300 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई गई है। हालांकि, असली चुनौती केवल कनेक्शन तैयार करना नहीं, बल्कि घरों में गैस आपूर्ति शुरू कराना भी है।