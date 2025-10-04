Bhopal एम्स से प्लाज्मा चोरी का पर्दाफाश, डेढ़ महीने में 20 से ज्यादा यूनिट गायब, आरोपी बोला मैं तो...

मेरी खबरें
    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 08:41:12 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 08:41:12 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में प्लाज्मा चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले डेढ़ महीने में ब्लड बैंक से 20 से अधिक प्लाज्मा यूनिट चोरी हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि भोपाल और आसपास में खून का कोई बड़ा कालाबाजारी गिरोह सक्रिय है।

    सूत्रों के मुताबिक, फरार आउटसोर्स कर्मचारी अपने साथियों के साथ मिलकर यह प्लाज्मा निजी अस्पतालों में मोटी कीमत पर बेचता था। एम्स भोपाल के ब्लड बैंक से कीमती प्लाज्मा चोरी का खुलासा तब हुआ जब आउटसोर्स कर्मचारी अंकित केलकर दो यूनिट चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन आरोपी फरार है। इस घटना ने एम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    क्या है प्लाज्मा?

    प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा होता है, जो हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। हमारे खून का लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। इसमें करीब 90% पानी, प्रोटीन, नमक, हार्मोन और एंजाइम मौजूद रहते हैं।

    इसका काम –

    • शरीर में पोषक तत्व, हार्मोन और प्रोटीन पहुंचाना

    • ब्लड प्रेशर और पानी का संतुलन बनाए रखना

    • चोट लगने पर खून को जमाने में मदद करना

    • संक्रमण से बचाना

    प्लाज्मा की ज़रूरत दुर्घटना, बड़े ऑपरेशन, लीवर रोग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में होती है। यही कारण है कि इसे जीवनरक्षक माना जाता है।

    प्रदेश में पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले

    यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में प्लाज्मा कालाबाजारी का मामला सामने आया हो। ग्वालियर में त्यागी नामक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा था, जो नकली और पतला प्लाज्मा सप्लाई करता था। इंदौर में भी प्लाज्मा के लिए मनमाने दाम वसूलने का मामला सामने आया था। जांच और किट समेत प्लाज्मा का खर्च करीब आठ हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन अस्पताल मरीजों से 18 से 22 हजार रुपए तक वसूल रहे थे।

    सुरक्षाकर्मियों की आंखों में धूल झोंककर करता था चोरी

    आरोपित कर्मचारी अंकित केलकर बार-बार बैग लेकर ब्लड बैंक से बाहर जा रहा था। बैग में प्लाज्मा यूनिट्स होती थीं जिन्हें वह बाहर एक व्यक्ति को सप्लाई करता था। शुरुआत में गार्ड्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगातार अंदर-बाहर होते देख जब उसे रोका गया तो बैग में दो यूनिट्स प्लाज्मा बरामद हुईं।

    पकड़ा गया तो बोला – "ब्लड बैंक में नौकरी करता हूं"

    पकड़े जाने पर अंकित सकपका गया और बोला कि वह ब्लड बैंक में नौकरी करता है और प्लाज्मा बाहर ले जा रहा है, इससे गार्ड्स को क्या मतलब। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने प्रबंधन को जानकारी दी। हालांकि इसी दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया।

