PM Modi MP Visit: न चुनाव, न राजनीतिक रैली, फिर भी पीएम नरेन्द्र मोदी के मन में एमपी

धनंजय प्रताप सिंह, नईदुनिया, भोपाल। वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का नारा 'मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी' (PM Modi MP Visit)लगातार चरितार्थ हो रहा है। इसका उदाहरण यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस वर्ष पांचवीं बार बुधवार को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह धार जिले के बदनावर में देश के पहले पीएम मित्र पार्क (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरल पार्क) या मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (PM Mitra Park Dhar) का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही देशव्यापी 'स्वस्थ नारी-सशक्त समाज अभियान' का शुभारंभ करेंगे।

विशेष बात है कि पीएम मोदी पिछले चार वर्ष में दूसरी बार अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश में रहेंगे। वर्ष 2022 में उन्होंने अपने जन्म दिवस 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में आठ चीतों को छोड़ा था। मध्य प्रदेश में इस वर्ष सबसे पहले पीएम मोदी बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के भूमिपूजन के लिए आए थे।

इसके बाद भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और फिर ईसागढ़ (अशोकनगर) आए थे। 31 मई को भोपाल में नारी सशक्तीकरण सम्मेलन में सम्मिलित हुए। नदी जोड़ो अभियान भी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ किया था। विरासत से विकास का संदेश पीएम मोदी के धार आने की वजह आदिवासी वर्ग से निकटता भी है। यह आदिवासियों का गढ़ है, इसलिए पीएम मोदी यहां कांग्रेस की उस रणनीति को विफल कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस आदिवासियों को गैर हिंदू बताती है। कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को अपने धर्म के रूप में हिंदू न लिखने की अपील की है। धार में आदिवासी समुदाय से करीबी और दूसरी तरफ पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री विरासत से विकास का संदेश देंगे। 2158 एकड़ में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क के लिए टेक्सटाइल कंपनियों ने अब तक 23, 146 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे तीन लाख लोगों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।