मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Modi MP Visit: न चुनाव, न राजनीतिक रैली, फिर भी पीएम नरेन्द्र मोदी के मन में एमपी

    PM Narendra Modi Dhar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। यह देश का पहला पीएम मित्र पार्क है, 2158 एकड़ में फैला है। मोदी 'स्वस्थ नारी-सशक्त समाज अभियान' भी शुरू करेंगे। यह उनका इस वर्ष एमपी का पांचवां दौरा है, जो विकास और आदिवासी जुड़ाव पर केंद्रित है।

    By Dhananajay Pratap Singh
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 08:00:52 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 08:09:51 AM (IST)
    PM Modi MP Visit: न चुनाव, न राजनीतिक रैली, फिर भी पीएम नरेन्द्र मोदी के मन में एमपी
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश के धार जिले को देंगे पीएम मित्र पार्क की सौगात।

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस साल का पांचवां दौरा।
    2. धार के बदनावर में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास।
    3. पीएम देशव्यापी 'स्वस्थ नारी-सशक्त समाज अभियान' का शुभारंभ करेंगे।

    धनंजय प्रताप सिंह, नईदुनिया, भोपाल। वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का नारा 'मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी' (PM Modi MP Visit)लगातार चरितार्थ हो रहा है। इसका उदाहरण यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस वर्ष पांचवीं बार बुधवार को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह धार जिले के बदनावर में देश के पहले पीएम मित्र पार्क (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरल पार्क) या मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (PM Mitra Park Dhar) का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही देशव्यापी 'स्वस्थ नारी-सशक्त समाज अभियान' का शुभारंभ करेंगे।

    विशेष बात है कि पीएम मोदी पिछले चार वर्ष में दूसरी बार अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश में रहेंगे। वर्ष 2022 में उन्होंने अपने जन्म दिवस 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में आठ चीतों को छोड़ा था। मध्य प्रदेश में इस वर्ष सबसे पहले पीएम मोदी बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के भूमिपूजन के लिए आए थे।

    इसके बाद भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और फिर ईसागढ़ (अशोकनगर) आए थे। 31 मई को भोपाल में नारी सशक्तीकरण सम्मेलन में सम्मिलित हुए। नदी जोड़ो अभियान भी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ किया था।

    naidunia_image

    विरासत से विकास का संदेश

    पीएम मोदी के धार आने की वजह आदिवासी वर्ग से निकटता भी है। यह आदिवासियों का गढ़ है, इसलिए पीएम मोदी यहां कांग्रेस की उस रणनीति को विफल कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस आदिवासियों को गैर हिंदू बताती है। कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को अपने धर्म के रूप में हिंदू न लिखने की अपील की है।

    धार में आदिवासी समुदाय से करीबी और दूसरी तरफ पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री विरासत से विकास का संदेश देंगे। 2158 एकड़ में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क के लिए टेक्सटाइल कंपनियों ने अब तक 23, 146 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे तीन लाख लोगों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

    एमपी में बढ़ रहे पीएम मोदी के दौरे

    naidunia_image

    भाजपा ने मध्य प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन के प्रयास में डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें मजबूत करने के लिए भी प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में दौरे बढ़ रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री के बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे से भी समझा जा सकता है।

    प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने इस वर्ष सर्वाधिक सात दौरे बिहार के किए हैं। इस वर्ष वहां विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। अब बिना चुनाव वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के छह और धार आगमन को मिलाकर मध्य प्रदेश के पांच दौरे प्रधानमंत्री के हो जाएंगे। वह इस वर्ष चार बार गुजरात गए हैं।

    इसकी भी शुरुआत

    • मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल-संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवा गतिविधियों के लिए 'आदि सेवा पर्व' की शुरुआत करेंगे।

    • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए 'सुमन सखी चैटबाट' लांच करेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.