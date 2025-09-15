MP के छिंदवाड़ा में रोड क्रास कर रहे पुलिस एएसआई को कार ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत

मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा में नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर रविवार रात एक सड़क हादसे में एएसआई सौरभ राजपूत (30) की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार करते समय उन्हें टक्कर मारी। कार ड्राइवर फरार है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 11:14:02 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 11:16:09 AM (IST)
    सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सौरभ राजपूत की तस्वीर।

    HighLights

    1. नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर चंदनगांव के पास हुआ हादसा।
    2. हादसे के बाद कार ड्राइवर गाड़ी सहित फरार हो गया।
    3. छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार रात को नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर चंदनगांव के पास एक दर्दनाक दुर्घटना में पांढुर्णा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सौरभ राजपूत (30) की मौत हो गई।

    तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

    यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ, जब सौरभ राजपूत अपने दोस्तों के साथ होटल से खाना खाकर बाहर निकले थे। उन्होंने सड़क किनारे कुछ लोगों को सांप मारते देखा और उन्हें देखने के लिए सड़क पार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर गाड़ी सहित फरार हो गया।

    पुलिस जुटी जांच में

    सौरभ राजपूत अपने पीछे अपनी पत्नी और एक 3 साल की बेटी को छोड़ गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान हो सके।

