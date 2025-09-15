MP के छिंदवाड़ा में रोड क्रास कर रहे पुलिस एएसआई को कार ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार रात को नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर चंदनगांव के पास एक दर्दनाक दुर्घटना में पांढुर्णा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सौरभ राजपूत (30) की मौत हो गई।

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ, जब सौरभ राजपूत अपने दोस्तों के साथ होटल से खाना खाकर बाहर निकले थे। उन्होंने सड़क किनारे कुछ लोगों को सांप मारते देखा और उन्हें देखने के लिए सड़क पार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर गाड़ी सहित फरार हो गया।