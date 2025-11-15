मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में पुलिस ने धान चोर को पकड़कर भेजा जेल, किसान की 'तरकीब' कर गई काम

    Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक युवक धान की चोरी करते हुए पकड़ाया है। पुलिस ने उसे अब जेल भेज दिया है। किसान का कहना है कि शुक्रवार रात को करीब डेढ़ दो क्विंटल धान चोरी हुई है। उन्हें शक है कि युवक लगातार धान चोरी कर रहा था, जिससे और पूछताछ होनी चाहिए।

    By Sachin Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 07:44:51 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 07:44:51 PM (IST)
    MP में पुलिस ने धान चोर को पकड़कर भेजा जेल, किसान की 'तरकीब' कर गई काम

    HighLights

    1. MP में रात में धान चोरी करते कैद हुआ युवक
    2. किसान ने शाम को लगवाए सीसीटीवी कैमरे
    3. युवक पर लगातार धान चोरी करने का शक

    नवदुनिया न्यूज, बहादुरपुर। थाना क्षेत्र के गीलारोपा गांव में एक युवक धान की चोरी करते हुए पकड़ाया है। जिसे पुलिस ने 151 की क़ायमी कर जेल भेज दिया है। बताया गया है कि गीलारोपा निवासी श्रीराम पटेल बड़े किसान हैं। उनकी जमीन में करीब एक हजार क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। यह धान किसान के घर के आगे मैदान में फैलाकर सूखने के लिए करीब पंद्रह से रखी है।

    बीते कुछ दिनों से धान के ढेरियों में से चोरी का संदेह किसान को हो रहा था। ऐसे में किसान ने बीते शुक्रवार को सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शाम को टेक्नीशियन कैमरे लगा कर गया। रात में एक युवक आया और धान की ढेरियों में से बोरियां भर कर ले गया। यह घटना कैमरे में कैद हो गई। किसान ने सुबह कैमरे चेक किए तो यह घटना दिखाई दी।


    एक ही दिन में किसान का चोरी हुआ डेढ़ दो क्विंटल धान

    युवक की पहचान प्रीतम पुत्र रामकिशन अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी गीलारोपा के तौर पर हुई, जिसे किसान और उसके परिजन पकड़ कर पुलिस थाने ले गए। जहां पुलिस ने युवक पर 151 कायम कर मुंगावली एसडीएम कार्यालय भेजा। जहां से युवक को जेल भेज दिया गया है।

    किसान का कहना है कि शुक्रवार रात को करीब डेढ़ दो क्विंटल धान चोरी हुई है। उन्हें शक है कि युवक लगातार धान चोरी कर रहा था, जिससे और पूछताछ होनी चाहिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.