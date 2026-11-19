नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र में बकरा कारोबारी से 17.90 लाख रुपये की लूट की साजिश उसके ही परिचित दोस्त ने रची थी। उसे कारोबारी के पास रखी नकदी और बकरे खरीदने के लिए जीरापुर जाने की पूरी जानकारी थी। इसी सूचना के आधार पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।

लूट के बाद चार आरोपी राजस्थान भाग गए थे। देहात पुलिस ने साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड समेत पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि वारदात में शामिल दो बदमाश 16 नवंबर को ही जेल से छूटे थे और अगले ही दिन सुबह लूट कर दी।

लांबाखेड़ा पेट्रोल पंप ब्रिज के पास की थी लूट, राजस्थान से पकड़े गए चार आरोपित देहात एसपी पंकज पांडे ने बताया कि देवकी नगर निवासी मुबीन (36) बकरों का कारोबार करता है। वह जीरापुर से बकरे खरीदकर हैदराबाद और चेन्नई में बेचता है। 17 नवंबर की सुबह करीब 5:45 बजे वह घर से पिट्ठू बैग में 17.90 लाख रुपये लेकर बाइक से लांबाखेड़ा बायपास स्थित अकरम की पार्किंग जा रहा था। वहां उसका किराये का आयशर ट्रक खड़ा था, जिससे उसे जीरापुर जाना था। रास्ते में लांबाखेड़ा पेट्रोल पंप ब्रिज के पास दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने उसे रोककर झूमाझटकी की और नकदी से भरा बैग लूटकर परेवाखेड़ा की ओर भाग निकले।