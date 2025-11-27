मछली परिवार पर पुलिस की दबिश, SC से अग्रिम जमानत लेकर क्राइम ब्रांच पहुंचा ड्रग तस्करी का आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मछली परिवार के हाईप्रोफाइल ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा जिम संचालक मोनिस खान सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने के बाद बुधवार को क्राइम ब्रांच पहुंचा। पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी के बाद करीब पांच घंटे तक उससे पूछताछ की। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की धरपकड़ से बचने वह विदेश भाग गया था। आरोप है कि मछली परिवार के चाचा-भतीजे से ड्रग खरीदकर मोनिस जिम में वजन करने की दवा के नाम पर खपाता था।

एमडी ड्रग्स मोनिस से ही खरीदता था ड्रग तस्करी में पूर्व में गिरफ्तार हुए कुख्यात ड्रग तस्कर आशू हसन ने पुलिस को उसकी भूमिका बताई थी। पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि एमडी ड्रग्स मोनिस से ही खरीदता था। पुलिस उसे लंबे समय से तलाश रही थी। हालांकि मोनिस ने बताया कि वे काम के सिलसिले में विदेश गया था। वहां से लौटने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत ली और कागजी कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच आया है।