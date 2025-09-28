मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के अनुकूल होंगे पुलिस थाने, ब्रेललिपि और सांकेतिक भाषा सीख रही पुलिस

सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के थानों में दिव्यांग फरियादियों की सुनवाई के लिए पुलिस कर्मियों को ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रवण बाधित दिव्यांगजन को शिकायत दर्ज करने के लिए थाना क्षेत्र के प्रशिक्षित संकेतक, भाषा इंटरप्रेटर की जानकारी संकलित करने के लिए विशेष विद्यालय के शिक्षक अथवा सक्षम संस्था के दिव्यांग सेवा केंद्र की सहायता ली जाएगी। इसके लिए मानदेय, सुरक्षा एवं वाहन सुविधा प्रदान करना होगा।

थानों में दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित सुगम्य रैंप/रेलिंग एवं ब्रेल लिपि संकेतक की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दिव्यांगजनों को संचार प्रौद्योगिकी का लाभ देने के लिए पुलिस थानों की वेबसाइट सुगम्य बनाई जा रही है, ताकि दृष्टिबाधित दिव्यांगजन बिना किसी सहायता के अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकें।

श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के सांकेतिक संवाद को समझने के लिए प्रत्येक थाने में कम से कम एक अधिकारी, कर्मचारी को संस्था या प्रशिक्षक से प्रशिक्षित दिलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांगता के प्रकार, दिव्यांगजन से संवेदनशील व्यवहार एवं दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 के प्रविधानों को शामिल किया गया है। एफआईआर में दिव्यांगजन अधिकार कानून की धाराएं भी शामिल करने का प्रविधान दिव्यांगजनों से प्राप्त शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने पर दिव्यांगजन अधिकार कानून की धाराओं को भी शामिल करने का प्रविधान किया गया है। अनुवादक की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य रूप से रखना और पीडि़त के महिला होने पर अनुवादक के साथ महिला कर्मी उपस्थित रखने के साथ ही पृथक कक्ष में बयान लिए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से दिव्यांगजनों के अधिकारों का सम्मान होगा और उनके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की अवहेलना को रोका जा सकेगा।